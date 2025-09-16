カウテール・ベン・ハニア監督がガザで発生した事実に基づき悲劇を描いた作品「ヒンドラジャブの声」が第82回ベネチア国際映画祭にて銀獅子賞（審査員大賞）を受賞!!

