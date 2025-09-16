¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Éô½ðÄ¹¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´ØÀ¾¥Ú¥¤¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤êÉô½ðÄ¹¤Î¿Í»ö°ÛÆ°¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§Éô½ðÄ¹¿Í»ö¡Ê2025Ç¯10·î1ÆüÉÕ¡Ë
https://digitalpr.jp/table_img/2514/117994/117994_web_1.png
¢¨¾åµ¿Í»ö°ÛÆ°¤Î·ÇºÜÂÐ¾ÝÌò¿¦¤Ï¡¢ËÜÉôÄ¹¿¦°Ê¾å¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
´ØÀ¾¥Ú¥¤¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò
·Ð±Ä´ë²èËÜÉô IR¡¦¹ÊóÉô¡ÊÀ¾Â¼¡Ë
E-mail : koho@als.kansai.co.jp
