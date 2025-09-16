¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»Ë¡¿Í¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø¤¬Àîºê»Ô¤ÈÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë
2025Ç¯9·î16Æü¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢Íý»öÄ¹¡§¾®¸ý¾¡»Ê¡Ë¤Ï¡¢Àîºê»Ô¤È¡ÖÃÏ°è¤È¶¦À¸¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Å¤¯¤ê¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿Ï¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2027Ç¯4·î¤ËÀîºê»ÔµÜÁ°¶èºí¾Â»ÍÃúÌÜ¤Ë³«ÀßÍ½Äê¤Îºí¾Â¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤òµòÅÀ¤Ë¡¢¿ÍÅª¡¦ÃÎÅª¡¦ÃÏ°è»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤äÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡³Ø¹»Ë¡¿Í¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤Ï2027Ç¯4·î¤Ë¡¢°å³ØÉô¡¢»õ³ØÉô¡¢Ìô³ØÉô¤Î2¡¢3Ç¯¼¡¤È4Ç¯¼¡¤Î°ìÉô¡¢ÊÝ·ò°åÎÅ³ØÉô¤Î2～4Ç¯¼¡¡¢½õ»º³ØÀì¹¶²Ê¤Î³ØÀ¸Ìó2,000¿Í¤¬³Ø¤Ö¡Öºí¾Â¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡×¤ò¡¢Àîºê»ÔµÜÁ°¶èºí¾Â»ÍÃúÌÜ¤Ë³«ÀßÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹³«Àß¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø¤ÈÀîºê»Ô¤Ï¡ÖÃÏ°è¤È¶¦À¸¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Å¤¯¤ê¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë´ð¤Å¤¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø¤ÈÀîºê»Ô¤Ï¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë´ð¤Å¤¡¢Áê¸ß¤¬»ý¤Ä¿ÍÅª»ñ¸»¡¢ÃÎÅª»ñ¸»µÚ¤ÓÃÏ°è»ñ¸»¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤äÌ¥ÎÏ¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¡¢Ï¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô¶¨ÄêÆâÍÆ¡Õ
¡Ê1¡Ë°åÎÅ·ÏÂç³Ø¤ÎÆÃÀ¤òÀ¸¤«¤·¤¿»ÔÌ±¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê³Ø¤Ó¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀ¸³¶³Ø½¬µÚ¤Ó·ò¹¯Áý¿Ê¤Î¿ä¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡Ê2¡ËÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ËÉÙ¤ó¤À²°³°¶õ´ÖÅù¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÃÏ°è¤ÎÆü¾ïÅª¤Ê·Æ¤¤¡¦¸òÎ®¤Î¾ì¤ä»ÔÌ±¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ò¿Þ¤ëÂç³Ø»ÜÀß¤Î»ÔÌ±ÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡Ê3¡Ë³Ø¤Ó¤ÈÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°é¤àÅù¡¢ÃÏ°è³èÆ°¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¿¶¶½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡Ê4¡ËºÒ³²»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤¿Âç³Ø»ÜÀßÍøÍÑÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤È¡£
¡Ê5¡Ë¤½¤ÎÂ¾¡¢ËÜ¶¨Äê¤ÎÌÜÅª¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Áê¸ß¤ÎÏ¢·È¡¦¶¨ÎÏ¤Ë»ñ¤¹¤ë»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¡£
¡Ú»²¹Í¡Û
¢¡¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø¥Ûー¥à¥Úー¥¸
¡¡https://www.showa-u.ac.jp/
¡¦Àîºê»Ô»ÔÀ©100¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCOLORS,FUTURE!SUMMIT2024¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê2024.12.09¡Ë
¡¡https://www.showa-u.ac.jp/news/nid00007119.html
¡¦COLORS,FUTURE!SUMMIT2023 KAWASAKI¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê2023.11.28¡Ë
¡¡https://www.showa-u.ac.jp/news/nid00005926.html
¢¡Àîºê»Ô¥Ûー¥à¥Úー¥¸
¡¡https://www.city.kawasaki.jp/index.html
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡³Ø¹»Ë¡¿Í ¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø¡¡ÁíÌ³Éô´ë²è²Ý
¡¡TEL¡§ 03-3784-8387
¡¡E-mail¡§ kikaku@ofc.showa-u.ac.jp
¢§ËÜ·ï¥ê¥êー¥¹¸µ
¡¡³Ø¹»Ë¡¿Í ¾¼ÏÂ°å²ÊÂç³Ø ÁíÌ³ÉôÁíÌ³²Ý¡¡Âç³Ø¹Êó·¸
¡¡TEL¡§ 03-3784-8059
¡¡E-mail¡§ press@ofc.showa-u.ac.jp
