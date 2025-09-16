こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京都産業大学】3D都市モデル「PLATEAU」を活用した共創型アイデアソンを開催--学生が地域課題解決に挑戦
京都産業大学（京都市北区／学長：在間敬子）は、国土交通省および株式会社角川アスキー総合研究所と連携し、3D都市モデル「PLATEAU」を活用した学生対象の共創型イベント「PLATEAU × 関西アイデアソン in 京都」を2025年9月6日（土）に開催しました。関西圏の学生約30名が参加し、地域課題解決に向けたアイデアを競い合いました。
本イベントは、国土交通省が推進する都市デジタルツインプロジェクト「PLATEAU」を活用し、地域課題の解決や新たな価値創出を目指す取り組みです。
当日は、専門家による講義やワークショップを通じて都市計画やデジタル技術を学び、学生たちはチームでアイデアを練り上げました。最終プレゼンテーションでは、地域への移住支援や、地球温暖化対策、観光振興、人流最適化などユニークなアイデアによって会場も盛り上がり、最後は、審査員による講評と表彰が行われました。
本学は今後も、産官学連携を通じて学生の創造力を育み、地域社会に貢献する取り組みを推進していきます。
【結果概要】
グランプリ：「築城シミュレーター」
（チーム・わんちゃんベビー）
サギタリウス企画賞（京都産業大学賞）：「ライブをより快適に-地域活性化を目指して-」
（チーム・空飛ぶらっこ）
オーディエンス賞：「オープン秘密基地」
（チーム・はじけたまご）
【実施概要】
日時：2025年9月6日（土）10:00～18:00
会場：キャンパスプラザ京都
参加者：約30名（大学・専門学校・高専・高校）
主催：京都産業大学、国土交通省、角川アスキー総合研究所
