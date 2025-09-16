農林水産省は、令和9年度以降の飼料用米、WCS用稲、飼料作物に対する支援の在り方の検討にあたって、各作物の利用者と生産者、また再生協議会の皆さまに、生産と利用の状況や今後の意向をお聞きするアンケートを実施します。

回答は10月31日までオンラインで受付します。

現場の皆さまの声をお聞かせいただきたく、積極的なご回答をお願いします。

1． 調査の目的

令和9年度以降の水田政策の見直しにあたっては、飼料用米、WCS用稲（※）、飼料作物の生産者と利用者等、関係者の皆様の声を聞くことが不可欠です。

このため、次の方々を対象に、生産・利用の状況や今後の意向等をお聞きするアンケート調査を実施いたします。

※WCS用稲は出穂後、実が完熟する前に地上部（子実及び茎葉）を収穫し、乳酸発酵させたものを指します。

【対象者】

1) 飼料用米、稲WCS、飼料作物を利用する畜産農家

（全畜種：乳用牛、肉用牛（繁殖・肥育）、豚、採卵鶏、肉用鶏等が対象）

2) 水田活用の直接支払交付金（以下、「水活」という。）を活用している飼料用米、WCS用稲、飼料作物の生産者

3) 再生協議会

＜個人情報の取り扱いについて＞

本アンケートに記載いただく個人情報は、法及び訓令に則り農林水産省が厳重に管理し、水田政策の在り方を検討する目的にのみ用いるものです。アンケート結果については、個人を特定できない形で集計し、上記目的の範囲で関係機関へ提供・公表することを予定しております。

2． 調査の概要

（調査期間）

令和7年9月16日（火曜日）から令和7年10月31日（金曜日）まで

（調査手法）

インターネット上のフォームを用いたアンケート

（主な調査項目と回答フォーム）

1) 飼料用米、稲WCS、飼料作物を利用する畜産農家向けアンケート

飼料用米、稲WCS、飼料作物の利用状況や入手方法

各作物を利用する意義や今後の利用意向

飼料用米による畜産物のブランド化の状況 等

回答フォーム：https://www.net-research.jp/1287424/（外部リンク）

2) 水活を活用している飼料用米、WCS用稲、飼料作物の生産者向けアンケート

水田での飼料用米、WCS用稲、飼料作物の作付面積

各作物を作付けする意義

農地の条件や今後の生産意向、課題 等

回答フォーム：https://www.net-research.jp/1287939/（外部リンク）

3) 再生協議会向けアンケート

地域内の飼料用米、WCS用稲、飼料作物の生産状況向けアンケート

各作物の地域への効果、課題 等

回答フォーム：https://www.net-research.jp/1287940/（外部リンク）

添付資料

アンケートご協力のお願い

