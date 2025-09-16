「日本空間デザイン賞」にて、博展が手掛けた「KARAKUSA -線が奏でるリズム」が部門最高賞の金賞を受賞







「このたびの受賞を大変光栄に思います。資生堂唐草は、時代を超えて生命の力と美の象徴を伝えてきました。本作では、その線のリズムを新たな息吹として立ち上げ、未来へ続く物語を描こうとしました。新体操のリボンに着想を得て、しなやかなピアノ線に特殊加工を施し、機械的でない複雑な表現を実現しました。展示空間も含めアルゴリズムや数値制御に頼らず、自由に線を描くように人間の感覚で設計したことは、AIが台頭する今だからこその挑戦でもありました。現代は「正しさ」や「効率」を求める時代ですが、唐草は自由で伸びやかに、絶えず変わり続ける美を届けています。インスタレーションやウィンドウディスプレイは都市に余白をもたらす存在でもあります。本作を通じ、その美しさを感じていただければ幸いです。」