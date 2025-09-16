こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
『大学生活の歩き方』と『Gakkenブックタス＋』との共同企画 「大学生が選ぶ、大学生のための推薦本」特集第二弾を公開！
～さらに、20％OFF特別クーポンも提供～
本件に関するお問合わせ先
株式会社ＯＤＫソリューションズ 経営戦略室 担当：岡田、國久
TEL：06-6202-0413 FAX：06-6202-0445
E-mail：ir@odk.co.jp
関連リンク
『大学生活の歩き方』公式サイトURL
https://arukikata.online
『Gakkenブックタス＋』サービスURL
https://booktas.gakken.jp/
企業・団体向けサービスURL
https://ebook.gakken.jp/infobookup/
株式会社ＯＤＫソリューションズ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：勝根 秀和、証券コード：3839、以下 当社）は、株式会社Gakken（本社：東京都品川区、代表取締役社長：南條 達也）が提供する電子書籍のサブスクリプション（読み放題）サービス『Gakkenブックタス＋』との共同企画として、「大学生が選ぶ、大学生のための推薦本」特集第二弾を実施いたします。
共同企画の概要
読書好きな大学生５名が『Gakkenブックタス＋』配信中の書籍から厳選した全15冊を、なりたい自分に近づくための情報発信メディア『大学生活の歩き方』と『Gakkenブックタス＋』両方で特集掲載します。さらに、2025年９月末までのお申し込みで、契約期間中料金が20％OFFで『Gakkenブックタス＋』の読み放題プランをご利用いただけるお得なクーポンを提供いたします。
ぜひこの機会に、大学生目線で選ばれた一冊をお楽しみください。
『大学生活の歩き方』公式サイトURL：https://arukikata.online
『Gakkenブックタス＋』サービスURL：https://booktas.gakken.jp/
「大学生が選ぶ、大学生のための推薦本」の書籍と推薦理由を一部ご紹介
https://digitalpr.jp/table_img/2273/117672/117672_web_1.png
『大学生活の歩き方』とは
『大学生活の歩き方』は、留学、インターンシップ、ボランティア、イベント情報等、豊かな大学生活をおくるための多様な選択肢や、学生生活に役立つ情報を集約・発信するポータルサイトです。
当社グループでは、受験生の半数以上が利用する大学受験ポータルサイト『UCARO』を軸に、就職・採用支援サービス『CABUILD』や、学生と地域の交流・関係人口の創出を促進する『Local Bridge』等の取組みをすすめております。これらの知見とネットワークを活かし、『大学生活の歩き方』を通じて、学生一人ひとりが自身の可能性を広げ、未来へ踏み出すためのきっかけを提供します。
公式サイトURL：https://arukikata.online
（『UCARO』、『Local Bridge』は当社の登録商標です。）
『Gakkenブックタス＋』とは
学研グループの電子書籍の中から「家族みんなで楽しめる」をコンセプトに2,000タイトル以上の本を31日間770円（税込）でお楽しみいただけます。
大人向けには料理・健康・旅行ガイド・実用書・ビジネス・自己啓発書など、リフレッシュやリカレント、リスキリングに役立つ書籍を提供します。
子ども向けには絵本・読み物・図鑑・学習まんが・学習参考書など、学習に役立ち読書習慣が身につく書籍を提供します。
毎月新刊を追加しますので新たな本との出会いを楽しめます。WEBブラウザ上で本を読むことができるので複雑なアプリとの連携は必要ありません。１つのアカウントを登録すれば５台の端末で読むことができますので、スマートフォンやタブレット、パソコンなどいつでもどこでも読書を楽しむことができます。初回30日間は無料でお試しいただけますので、まずはサービスをお試しください。
サービスURL： https://booktas.gakken.jp/
■掲載タイトル数：2,000タイトル以上（毎月タイトル追加）
■提供方式：WEBブラウザ
■利用可能な端末数：１アカウントにつき５台
■料金：31日間770円（税込）
■初回特典：初回登録時30日間無料
■サービスURL： https://booktas.gakken.jp/
※ご利用には学研のサービスで使える共通ＩＤ GakkenIDの登録が必要になります。
※企業や団体向けにもサービス提供を行っています。詳細は下記のサイトをご確認ください。
https://ebook.gakken.jp/infobookup/
■動作環境Windows10/11：Edge、Firefox、Chrome
Chrome OS 93以上：Chrome
iOS 12.0以上：Safari
Android 9.0以上： Chrome
※OS、ブラウザ共に最新版での使用をお願い致します。
※ブラウザ上で動作するWEBサービスのため、専用アプリのインストール作業などは不要です。
【株式会社 Gakken】
〒141-8416 東京都品川区西五反田２丁目11番８号
代表取締役社長：南條 達也
法人設立年月日：2009年１月13日（2022年10月１日商号変更）
資本金 ：50百万円
ＵＲＬ ：https://www.corp-gakken.co.jp/
事業内容 ：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、園・学校・社会人事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開
【株式会社ＯＤＫソリューションズ】
〒541-0045 大阪府大阪市中央区道修町一丁目６番７号
代表者 ：勝根 秀和
設立 ：1963年（昭和38年）４月１日
資本金 ：６億3,720万円（2025年３月31日現在）
Ｔｅｌ ：06-6202-3700（代表）
Ｆａｘ ：06-6202-0445
ＵＲＬ ：https://www.odk.co.jp/
事業内容：教育・金融・医療分野へＩＴサービスを提供
『ビジネスを、スマートにつなぐ。人生の、ストーリーをつむぐ。』
ＩＴの力で、すべての人の人生に喜びをもたらしたい。私たちのビジネスは、夢に向かって挑戦する人の人生を、より素晴らしい方向へとリードするソリューションでありたいと願っています。
1963年の創業以来、積み重ねてきたデータと経験で、お客様のビジネスをスマートにつなぎ、そして、より豊かな人生のストーリーをつむいでいきます。
