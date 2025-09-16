UWANT、自動ゴミ捨て機能搭載掃除機「V500」を日本で発売―2万円台で市場に新風を

日本・東京、2025年9月16日 /PRNewswire/ -- 家庭用清掃技術の先進企業UWANTは、日本市場向けにUWANT V500自動ゴミ捨て機能搭載掃除機の発売を発表しました。V500は、特にペットを飼う現代の家庭向けに設計されており、一歩進んだ利便性や衛生性を、手頃な価格で日本市場に提供します。価格はわずか20,000円で、現在発売中です。





V500は、中程度の価格帯の掃除機に求められる性能を書き換える数々の画期的な機能で他から抜きん出ています：

1.オールインワン・ベースステーション - ホコリの収集・充電・収納を1台のスマートなユニットに集約した省スペース設計。掃除機を常時すっきり収納し、フルに充電された使用可能な状態に保ちつつ、ご自宅を清潔に維持します。

2.グリーンライトホコリ検知技術 - ペット世帯向けに特別設計された機能。内蔵された緑色のライトで床やカーペット上の目に見えないホコリ、フケ、ペットの毛を可視化しており、より効果的にお掃除いただけます。

3.自動ゴミ捨てシステム＋絡まり防止スクレーパー・リング - UWANTの先進的な集塵システムは、標準的な自動排出機能を上回っています。スクレーパー・リング設計によって内部部品に毛が絡まるのを防ぎます。メンテナンスの手間を減らし、安定した吸引力を維持します。

4.絡まりゼロローラーブラシ - V500は大型の吸引口を前面に搭載しており、毛やゴミをより効率的にとらえます。抜け毛の多いペットがいるご家庭でも、ブラシに毛が絡まることなく、スムーズにお掃除いただけます。

V500はわずか20,000円で、かつて高級掃除機のみに搭載されていた機能を提供します。UWANTはこれらの機能を日本全国のご家庭でご利用いただけるようにしました。

「日本の消費者は清潔さ、効率性、省スペース設計を重視しています。」とUWANT広報担当者は語っています。「V500では先進的な機能と設計アイディアを画期的な価格で融合させました。本製品が日本のスマート住居清掃市場に新たな基準を打ち立てると確信しています。」

V500の発売は、世界中にスマートで使いやすく手頃な家電を提供するUWANTの姿勢を示しています。先進的な自動ゴミ捨て技術とペット向けの新機能を日本市場に導入することで、より少ない労力でご家庭を清潔かつ健康的に保っていただけるようにします。

UWANT V500自動ゴミ捨て機能搭載掃除機は、Amazon Japanをはじめとした主要なオンラインストアで販売中です。

UWANTについて

UWANTは、スマート掃除製品の研究開発・販売に注力し、革新的なソリューションと技術でご家庭の掃除体験を向上させています。

Amazonストアで当社製品をご覧いただけます：https://www.amazon.co.jp/stores/page/CFD932E4-87F0-4563-8A00-7E6F0611A613

限定割引コード「UWANTPR1」をご利用ください。

お問い合わせ先：Cici cici@uwanthome.com

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com