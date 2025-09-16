元マイクロソフト役員・澤 円 氏 登壇！AI活用と人を活かすマネジメントで描く“営業組織の未来”を語るウェビナー開催｜SALESCORE『Growth Leaders Vol.4』

SALESCORE株式会社

「達成の喜びをあたり前に」をビジョンに掲げるSALESCORE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中内崇人、以下：当社）は、営業変革に挑むリーダーに実践的な学びの場を提供するウェビナーシリーズ『Growth Leaders』の第4回を開催いたします。今回はゲストに元マイクロソフト業務執行役員であり、現在は株式会社圓窓 代表取締役として数多くの組織変革・DX推進に関わっている澤 円 氏を迎え、「デジタル活用」と「人を活かすマネジメント」の両面から、これからの営業組織に求められる変革の視点を語ります。また、モデレーターは当社代表の中内が務め、実際の現場の課題感と経営視点を交差させながら、デジタル時代における営業組織の未来像についてお話しします。

属人化している営業組織からの打開に課題を感じている方や、AIを活用した営業組織の変革に関心のある方へリアルな思考と取り組みに触れられる1時間をお届けいたします。

▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.salescore.jp/seminar-all/20250930_1007

開催概要

イベント名：Growth Leaders Vol.4

テーマ ：営業組織は、なぜAIで変われないのか？── “人の代替”だけではなく、“組織進化”をもたらすAI活用論

日時 ：１.2025年9月30日（火）12:00-13:00 ２.2025年10月7日（火）12:00-13:00

形式 ：オンライン／視聴無料

主催 ：SALESCORE株式会社

▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.salescore.jp/seminar-all/20250930_1007

＜登壇者紹介＞

株式会社圓窓 代表取締役／

元マイクロソフト業務執行役員

澤 円 氏

元・日本マイクロソフト株式会社業務執行役員。マイクロソフトテクノロジーセンターのセンター長を2020年8月まで務めた。DXやビジネスパーソンの生産性向上、サイバーセキュリティや組織マネジメントなど幅広い領域のアドバイザーやコンサルティングなどを行っている。複数の会社の顧問やエバンジェリストの肩書を持ち、「複業」のロールモデルとしても情報発信している。また、ファッションや美容、自動車などのインフルエンサーたちとも積極的に共創活動を行っている。

SALESCORE株式会社

代表取締役

中内 崇人

2014年に神戸大学経営学部卒業後、株式会社ディー・エヌ・エー入社。ゲームディレクターを経験した後、2018年に株式会社Buff（現 SALESCORE株式会社）創業。あたり前の水準を高め続ける文化を営業組織に根付かせるセールスイネーブルメントのコンサルティング事業とSaaS事業を開発・運営。

▼詳細・お申し込みはこちら

https://www.salescore.jp/seminar-all/20250930_1007

ウェビナーシリーズ『Growth Leaders』とは

営業文化改革、営業プロセスの再設計、そして営業とマーケティングの連携強化に焦点を当てた実践的な学びの場です。営業活動を「科学」として捉え、データと事実に基づいて営業プロセスを再構築し、組織の成長を加速させるための実践的な戦略を提供します。リーダーたちが集まり、営業文化の変革と成果の最大化を実現する方法を学び、共有することを目的としています。

＜このような方におすすめ＞

・営業組織のDX推進や属人化解消に課題を感じている方

・マネジメントやリーダーシップのあり方を再考したい営業責任者

・デジタルを活用した営業組織の変革に関心のあるDX推進担当者

・「人と仕組み」を両立させた組織運営を実現したい経営層

SALESCORE株式会社について

「達成の喜びをあたり前に」をビジョンに掲げ、仕組みとテクノロジーで組織文化変革を実現する伴走型コンサルティングとセールスイネーブルメントSaaSを提供しております。

企業名 ：SALESCORE株式会社

代表者 ：中内 崇人

設立 ：2018年12月

所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-20-11 渋谷協和ビル7階

事業内容：営業組織のあたり前の水準を高め続ける文化をつくるセールスイネーブルメントコンサルティング及びSaaS開発・販売

URL ：https://corp.salescore.jp/

本件に関するお問い合わせ先

SALESCORE株式会社 マーケティング部

Mail：mkt@salescore.jp