『銀河英雄伝説 戦いの輪舞曲』銀河の応援団イベント開催！ケスラーとカリンが描き下ろしイラストで登場！
CTW株式会社は、G123で好評配信中のゲーム『銀河英雄伝説 戦いの輪舞曲』にて銀河の応援団イベントを開催します。期間限定で、ケスラーとカリンが登場します。
■限定イベントで、新しい戦友を手に入れよう！
「銀河の応援団イベント」は、水晶やイベントチケットを使用して、さまざまなアイテムを手に入れることができるガチャイベントです。キャラクターを手に入れるためには、「銀河の応援団イベント」で入手できるレアアイテム「招待状」と交換する必要があります。ぜひ、新しい戦友を迎えてください。
ゲームプレイはこちら：https://s.g123.jp/9mox3b8f
■キャラクターイラストを公開！
・昼下がりの応援
・師弟の応援隊
■ゲーム基本情報
ゲームタイトル：銀河英雄伝説(https://g123.jp/game/ginei?lang=ja) 戦いの輪舞曲(ロンド)
ジャンル：シミュレーションゲーム
価格：無料(ゲーム内アイテム課金制)
■銀河英雄伝説とは？
数千年後の未来、果てしのない戦いを続ける人類たちの間に彗星のように現れた2人の英雄――。この宿命の2人の戦いを中心に壮大なスケールで銀河の歴史を描く、人気作家・田中芳樹による大長編小説です。
公式サイト: https://www.ginei.jp/index.php
■G123(ジーイチニサン)とは？
スマートフォン・タブレット・パソコンのWebブラウザ上で、ダウンロード不要・会員登録不要で厳選された高クオリティゲームをお楽しみいただける無料ゲーム(https://g123.jp/)サービスです。
公式サイト：https://g123.jp/?lang=ja
■CTW株式会社について
NASDAQに上場し、ゲームプラットフォーム「G123(ジーイチニサン)」を運営する総合インターネットプラットフォームサービス企業です。
社名 ： CTW株式会社
所在地 ： 〒106-0032
東京都港区六本木1-9-10 アークヒルズ仙石山森タワー
代表者 ： 佐々木 龍一
設立 ： 2013年8月
資本金 ： 1億円
事業内容： プラットフォーム事業
URL ： https://ctw.inc/
(C)田中芳樹・徳間書店・徳間ジャパンコミュニケーションズ・らいとすたっふ・サントリー (C)加藤直之
(C) CTW, INC. All rights reserved.
※その他記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。