“国際イベントカラー”の家具がまさかの大スベリ!? ビッグウッド兵庫が「大スベリ割」を開催！
兵庫県で家具のオフプライスストア「ビッグウッド」を5店舗FC展開する株式会社ブライダル・ボッ
クス（所在地：兵庫県明石市、代表取締役社長：石原隆志）は、ビッグウッド伊丹店、姫路店にて、 “実はスベったワケあり家具”を割引価格で販売する、大好評「大スベリ割」の第6弾を2025年9月19日（金）～10月5日（日）まで、期間限定で実施します。
■オフプライス家具店・ビッグウッドの「大スベリ割」
「オフプライス」とは、ブランド自ら出店するアウトレットとは異なり、メーカーや百貨店・専門店が保有する余剰品、シーズンを過ぎた商品、処分品を仕入れ、常に定価より安く販売する業態です。
日本初の「家具のオフプライスストア」のビッグウッドでも、国内外のあらゆるメーカー・ブランドが扱う高品質な家具のうち、少し傷のついた商品、廃盤商品、メーカー在庫処分、倒産品など“新品”を直接仕入れ、正規価格よりも安く販売しています。高品質で新品の家具が安く手に入ることが好評で、現在全国56店舗を展開し、直営店、FC店のグループ売上高は約90億円を超えます。
ビッグウッド兵庫では、4月に開幕した国際イベントにちなんで「赤・青・白」を基調とした家具を仕入れていました。現在までもイベントは大きな注目を集めていますが、家具にはあまり関係がなかったようで思ったほどの反響を得られず、実はスベってしまっていました。
そこで今回、その商品らを特別価格で販売する「大スベリ割」第6弾を実施いたします。この機会に店舗にお越しいただき、オフプライスだからこそ実現できる特別価格を知る切っ掛けとして、ぜひ楽しみながらお買い求めいただけますと幸いです。
■「大スベリ割」対象家具（一部ご紹介）
＜ 2.5Pソファ アラル 本体BE/背クッションRD/BL＞
【商品説明】
ベージュの本体に赤と青のクッションで“国際イベント”の雰囲気を伝えられると考えたものの、「色の組み合わせが難しい」「インテリアに合わせづらい」と敬遠されがちに。結果、思惑どおりにはいかずスベってしまいました。
サイズ ：幅1800×奥行980×高さ410
価格 ：\156,970 →\15,697（税込）
90%オフ
＜2.5Pソファ ブラゴF RED ＞
【商品説明】
「鮮やかな赤でリビングを華やかに！」と期待して仕入れたものの、実際は“派手すぎて部屋に合わない”との声多数。結果、存在感が強すぎてスベってしまいました。
サイズ ：幅1680×奥行780×高さ860
価格 ：\97,900 →\9,790 （税込）
90%オフ
＜D3点セット デロス WH/BL＞
【商品説明】
白とブルーのダイニングセット。こちらは特にスベっていませんが、国際イベントカラーであるため対象商品として特別価格で販売いたします。
サイズ ：幅850×奥行650×高さ700
価格 ：\72,600 →\7,260（税込）
90%オフ
■企画概要
企画名 ：大スベリ割
開催期間：2025年9月19日（金）～10月5日（日） (※対象の家具がなくなり次第終了)
開催店舗：ビッグウッドFC伊丹店、姫路店
企画詳細：対象家具を最大90%引きで販売
<注意事項>
・商品が無くなり次第終了となります。
・商品の返品はできません。
・スタッフによる商品の取り付け作業はできません。
・お支払いは現金のみとなります。
・配達の場合は別途費用がかかります。(配達地域により異なります)
■ 実施店舗
ビッグウッドFC伊丹店
所在地 ：〒664-0831
兵庫県伊丹市北伊丹5丁目70-1
営業時間：平日10:00～19:00
土日祝10:00～19:00
定休日 ：毎週水曜日
URL ：https://www.big-wood.co.jp/kansai/fc-itami/
ビッグウッドFC姫路店
所在地 ：〒672-8043 兵庫県姫路市飾磨区上野田2-73
営業時間：平日11:00～19:00
土日祝10:00～19:00
定休日 ：毎週水曜日
URL ：https://www.big-wood.co.jp/kansai/fc-himeji/
■ビッグウッドについて
1954年の創業以来、アウトレット家具を販売。2021年より「アウトレット」から「オフプライス」への業態変化を決断し、“日本初”の家具のオフプライスストアとして生まれ変わりました。
少しキズがあるので正規価格から数万円割引した家具、メーカー処分品を安く入荷し販売するなど、新品のワケあり家具をどこよりも品揃えを豊富に、お求めやすい価格で販売しています。
URL：https://www.big-wood.co.jp/
＜ビッグウッドの特長＞
・オフプライス家具のパイオニア
・目利きのプロが優良家具を厳選 ／国内外を問わない圧倒的仕入力
・大きな店舗空間に圧巻の立体陳列
・地域最安値を実現
■兵庫県のビッグウッドについて
兵庫県には、明石店、西神戸店、加古川店、姫路店、伊丹店の5店舗「ビッグウッド」がございます。独自の商品仕入れにより、憧れのブランド家具、厳選された素材の家具、一点ものを多く取り扱っています。さらに、他の店舗にはないセールも実施していく予定です。
URL：https://www.bigwood-hyogo.jp/
Instagram：https://www.instagram.com/bigwood_hyogo_official/