トレンドのお花柄で、上質な秋のカフェタイムを楽しめる新作「フルーロン」シリーズを9月26日（金）より展開

ライフスタイルを提案するインテリアブランド『Francfranc(フランフラン)』は、全国の Francfranc 店舗※1にて、刺繍のような繊細なお花柄で、上質な秋のカフェタイムを楽しめる新作「フルーロン」シリーズ を2025 年 9月 26 日（金）より展開します。Francfranc オンラインショップでは2025 年 9月 18 日（木）より先行展開します。刺繍のようなぷっくりとしたお花柄が特徴の「フルーロン」シリーズは、カフェセットやボウル、マグ、ティーポットなど自由に組み合わせて楽しめるアイテムに加え、同じお花柄でコーディネートできるアイテムも取り揃えています。秋の味覚とともに上質なカフェタイムをお楽しみいただけます。

※1：Francfranc BAZAR（アウトレット店舗）ではお取り扱いがございません。

『フルーロン』シリーズ専用ページ（2025年9月18日公開予定）

https://francfranc.com/collections/fleuron

季節のスイーツをトレンドのお花柄で楽しめる新作セラミック「フルーロン」シリーズ

秋のスイーツとともに楽しむ、上質な“おうちカフェ”に。近年のファッショントレンドであるお花柄を、刺繍のような表現で仕上げました。セラミックならではの質感を生かしたFrancfrancらしいデザインで、お花のシルエットが刺繍のようにぷっくりと浮かび上がるように見えるのが特徴です。さらに、ゴールドのビーズを思わせる粒々を施し、絶妙な立体感を演出。日常のカフェタイムにファッション要素を取り入れてお楽しみいただけます。カフェセットやボウル、マグやティーポットなど、組み合わせて楽しめるアイテムや、「フルーロン」シリーズと合わせてコーディネートできるお花柄アイテムも揃えています。秋の味覚をトレンド感のあるデザインで楽しめる、上質な“おうちカフェ”を叶えます。

【「フルーロン」シリーズ】

カフェセット

【商品名】フルーロン カフェセット

【種類】アイボリー/ピンク/ブラウン

【価格】各2,500円

脚付きのカップと大き目のプレートセットです。プレートは単品でお皿としても、カップとスイーツを組み合わせてセットとしても使えます。レースをイメージした緩やかなスカラップデザインが、ファッション要素を取り入れつつ、テーブルに華やかで上質な彩りを添えます。

ケーキトレイ・ボウル

【商品名】フルーロン ケーキトレイ

【種類】アイボリー/ピンク/ブラウン

【価格】各2,200円

取手が付いているケーキトレイです。お菓子の盛り付けにはもちろん、大人数のときはケーキを並べてケーキスタンドとして、ひとり時間にはティーポットやマグをのせてトレイとしても使える、万能さが魅力です。

【商品名】フルーロン ボウル

【種類】アイボリー/ピンク/ブラウン

【価格】各1,400円

脚付きのボウルです。フルーツやクッキーなどのお菓子を盛りつけたり、カフェオレボウルとして使用したりと、様々なシーンで活躍します。ティータイムにも、コーヒータイムにもぴったりです。

マグ・ティーポット

【商品名】フルーロン マグ

【種類】アイボリー/ピンク/ブラウン

【価格】各1,500円

【商品名】フルーロン ティーポット

【種類】アイボリー/ピンク/ブラウン

【価格】各3,200円

下部にふっくらとした丸みをもたせたマグとティーポットです。コロンとしたフォルムと緩やかなスカラップデザインが、空間を上質に彩ります。

プレート

【商品名】フルーロン プレート S・M

【種類】アイボリー/ピンク/ブラウン

【価格】S:各1,400円・M: 各1,800円

SサイズとMサイズのプレートです。パンやケーキなど幅広いメニューに対応でき、シーンに合わせてお使いいただけます。お好みのカラーを組み合わせて、テーブルコーディネートもお楽しみいただけます。

【一緒にコーディネートしたいお花柄アイテム】

ティーストレーナー

【商品名】ティーストレーナー フラワー

【種類】アイボリー/ピンク

【価格】各700円

１回分の茶葉をいれることができるティーストレーナーです。一人でのティータイム時に、ティーポットを使用せずにお茶をいれることができます。

マドラー

【商品名】ガラスフラワーマドラー

【種類】ホワイト/ピンク/ブルー

【価格】各700円

お花をモチーフにしたガラスマドラーです。冷たい飲み物に使うことができ、ガラスの透明感がテーブルに品のある華やかさを添えます。※熱湯でのご使用はお避け下さい。

コースター

【商品名】クロシェ フラワーコースター

【種類】グリーン/ピンク/ブラウン

【価格】各750円

トレンドのクロシェ編みを取り入れたコースターです。繊細で華やかなデザインが、食卓を上品に彩ります。

※価格は税込表示です。

※商品名、価格、仕様は変更される可能性がございます。また、配送状況により展開日は予告なく変更になる可能性がございます。