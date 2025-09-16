TERRAMASTER、F4-425 4ベイNASを発表 ― Intel x86搭載で家庭用NASストレージを大幅強化

Shenzhenshi Tumei Dianzijishu Youxiangongsi

2025年9月16日--ネットワークストレージの革新を牽引するTERRAMASTERは、家庭およびSOHO環境に最適化した最新の4ベイNAS「F4-425(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FMR2FDGN)」を発表しました。

本製品は人気モデル「F4-212」の後継機として登場し、従来のARMアーキテクチャからIntel x86プラットフォームへと進化。エントリークラスでありながら、同価格帯のARM NASと比較して最大40%の性能向上を実現しました。

ストレージとマルチメディア機能を兼ね備え、デジタルホームの中心的存在となるだけでなく、優れたコストパフォーマンスにより、家庭用NASの新たなスタンダードを提示します。

ARMアーキテクチャから進化し、圧倒的な性能を体感

F4-425



F4-425(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FMR2FDGN)はIntel N5095クアッドコアCPUと4GB DDRメモリを搭載し、同価格帯のARM NASと比べ最大40％の性能向上を実現。4K動画のトランスコードやマルチタスク処理もスムーズにこなします。さらに2.5GbEポートにより最大283 MB/sの高速データ転送をサポートし、従来のギガビットネットワークの2.5倍の速度を実現。370以上の機能改善を施した最新OS「TOS 6」により、システム応答性は60％向上、アプリ起動は90％高速化され、日常利用から動画編集まで快適に操作可能です。

家庭用NASデジタルホームの中核 - 期待以上のパフォーマンスを実現

- AIスマートアルバムで簡単思い出管理

最新のローカルAI技術を活用した「Photos(https://www.terra-master.com/jp/terra-photos/)」は、写真内の人物やペット、シーン（例：「家族の集まり」）を自動認識し、分類効率を50％向上。数百万枚の写真も数秒で検索可能です。TNAS Mobile(https://www.terra-master.com/jp/tnas-mobile3/)アプリにより、外出先でもスマートフォンで直感的に写真を閲覧・共有でき、まるで紙のアルバムをめくるような感覚で楽しめます。

- 家庭用ホームシアターで、最高のエンターテインメント体験

F4-425(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FMR2FDGN)はハードウェアレベルの4K H.265デコードをサポートし、Plex、Emby、Jellyfin、uPnP/DLNAプロトコルに対応。リビングルームを家庭用プライベートシアターに変え、映画、テレビ番組、ホームビデオをスマートTV、タブレット、スマートフォンにシームレスにストリーミング可能です。PlexはNetflixスタイルの直感的インターフェイスを提供、Embyはリモートアクセスに対応、Jellyfinはオープンソースで無料、子どもでも簡単に楽しめます。

F4-425- 安心のデータバックアップと堅牢なセキュリティ

TerraSync(https://www.terra-master.com/jp/terrasync/)およびCloudSync(https://www.terra-master.com/jp/cloudsync/)により、PC、Mac、モバイル端末とクラウドストレージ（Google Drive、OneDriveなど）間でスムーズなデータ同期が可能です。SPCセキュリティモジュール、OTP二段階認証、256ビットTLS暗号化、セキュアアイソレーションにより、ランサムウェアなどの脅威からデータを保護します。TFSSスナップショットは最大32世代の履歴を復元可能で、独自のTRAID(https://www.terra-master.com/jp/terramaster-traid)エラスティックアレイにより最大30％のストレージ容量を節約しつつ、高いデータ安全性を実現します。

データ同期

- スマートホームと高度に連携するデジタルハブ

F4-425(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FMR2FDGN)は家庭用スマートホームの中心として、スマートフォンと連携して写真や動画を素早く検索可能。高い互換性を備えたメディアサーバーにより、家全体でのシームレスな共有エンターテインメント環境を構築します。TNAS Mobileを使えば、外出先からもスマートフォン感覚で簡単にリモートアクセスできます。また、Dockerプラットフォームは開発者に対し、より開かれたシステムと豊富な仮想化機能を提供。エントリーレベルの価格でありながら、ストレージからエンターテインメントまで幅広いニーズに応えるプロフェッショナルな性能を実現します。

- 家庭用NASに最適化された便利で実用的なデザイン

F4-425(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FMR2FDGN)はユーザーフレンドリーな設計で、TNAS Mobileを使えばモバイルからワンタッチで初期化、バックアップ、リモートアクセスが可能です。ツール不要のPush-Lockドライブトレイにより、わずか10秒でドライブ交換が完了。最大120TBのストレージ容量とUSB 3.2 10Gbpsインターフェイスにより、大容量の外部拡張にも柔軟に対応します。動作音は21dBと非常に静かで、省エネ設計により家庭環境を快適に保ちます。

家庭向けNAS

- 柔軟にカスタマイズ可能で安心のサポート体制

F4-425(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FMR2FDGN)はリモートワーク、写真整理、家庭用メディアセンターなど幅広い用途に対応し、プロフェッショナル、家族、オーディオ・ビデオ愛好者に最適です。高いパフォーマンスを手頃な価格で提供し、ARMデバイスの代替としても理想的で、動画編集、4Kストリーミング、データ保存にも最適です。TERRAMASTER公式サイトおよび公式Amazonで購入可能で、2年間保証、24時間365日カスタマーサポート、さらに技術サポートも提供され、安心して長期利用できます。

Amazon 参考価格 63,990 円（税込）、現在 15% 割引中

ご購入について

キャンペーン対象商品は、Amazon.co.jp TERRAMASTER公式ストアにてご購入いただけます。

【会社概要】

TERRAMASTERテラマスター について

TERRAMASTERは、ネットワーク接続ストレージ（NAS）や直接接続ストレージ（DAS）など、革新的なストレージ製品を提供するプロフェッショナルブランドです。世界40カ国以上で販売されており、10年以上にわたりストレージ技術を開発。映像撮影、小規模音楽スタジオのポストプロダクション、少人数制作チーム、家庭ユーザー、中小企業、大企業まで、幅広い顧客のニーズに応えています。日本国内でも公式Amazonストアを通じて展開しており、家庭からプロフェッショナルまで幅広く利用されています。