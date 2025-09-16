国内最大級のサイズ展開「脇高ブラpremium」待望の新色！バストサロンMEDELオーナーAsami氏監修カラーが9月17日発売

株式会社オカダヤ

株式会社オカダヤ（本社：東京都新宿区、代表：蛭川勝五）が展開するランジェリーブランド

「intesucre（アンテシュクレ）」は、人気シリーズ「脇高ブラpremium」の新色を2025年9月17日（水）より発売いたします。

A~Kカップ、アンダー60～85と国内最大級のサイズ展開で、多くの女性に寄り添う同シリーズに、バストサロン「MEDEL」オーナー・Asami氏監修による特別な“ピンク”カラーが登場。

「身につけることで、自分自身を優しく前向きに肯定できるきっかけを届けたい」という想いを込めた新色は、機能性とデザイン性を兼ね揃えた脇高ブラpremiumの魅力をさらに引き立てます。

リピーター待望の新色、脇高ブラpremiumに登場

国内最大級のサイズ展開を誇る、アンテシュクレの大人気「脇高ブラpremium」に、この秋待望の新色RP（ローズピンク）カラーが加わります。

インポート感あふれるデザインと、脇高設計による安定したホールド感で多くの女性から支持を集めるシリーズに、新たな彩をプラスしました。

バストサロンMEDEL監修、特別な“ピンク”

「脇高ブラpremium」TBT002A / RPカラー

今回の新色は、バストサロン「MEDEL」オーナー・Asami氏が監修。

サロンのコンセプトカラーでもある“ピンク”には、女性ホルモンを活性化させるといわれるカラー効果のほか、癒しや愛情といった色の意味も込められています。

さらに今回のカラーは、

女性の持つ柔らかさや繊細さを象徴しながらも、内面の強さや芯のある凛とした姿を表現。

「身につけることで、自分をより優しく前向きに肯定できるきっかけになってほしい」というAsami氏の想いが反映された特別なピンクです。

Medel Bustcare Academy 講師 / バストケアサロンMEDEL オーナー Asamiさん

Asami氏がどんな想いでこのカラーを監修されたのか――。

サロンで多くの女性の声に向き合い続けてきたからこそ語れる“色に込めた願い”があります。

文章だけでは伝えきれない背景を、ぜひ動画で直接ご覧ください。

▼インタビュー動画はこちら

YouTube URL：https://youtu.be/4EOHMQdNVpU

アンテシュクレ史上最高の美バストを演出

「脇高ブラpremium」は、キャッチしたバストを外に逃がさない脇高設計で、ずっと続くホールド感と美しいデコルテラインを実現。

徹底的にこだわったフィッティングと機能性により、アンテシュクレ史上最高の美バストを叶えます。

美しいシルエットを叶える機能性と、シックでレーシィなデザインはそのままに、

サロン発の特別なピンクが加わることで、毎日のランジェリー選びに新しい選択肢をご提案します。

９月17日より発売開始

脇高ブラpremium史上、最も “心が上向きになる” カラー。

新色のRPカラーは、2025年9月17日より、アンテシュクレ実店舗および公式オンラインショップにて発売開始。

【商品概要】

・ブラジャー（B~Hカップ、アンダー60～75 / 品番：TBT002A） 4,620円（税込）

・スタンダードショーツ（S~Lサイズ / 品番：TSP002）1,430円（税込）

・Tバックショーツ（S~Lサイズ / 品番：TST002）1,980円（税込）

・サニタリーショーツ （S~L / 品番：TSE002）1,980円（税込）

※カラーによりサイズ展開が異なります。

公式オンラインショップ :https://www.okadaya.co.jp/shop/c/c50/

語源はフランス語の造語で「内なる甘美」アンテシュクレとは

アンテシュクレは「下着は転機」をコンセプトに、自分にぴったりの下着との出会いを通じて、日常をより楽しく前向きに変えるセレクトショップです。

首都圏を中心に10店舗を展開し、プロのフィッターが一人ひとりに寄り添い、最適な下着との出会いをサポートします。