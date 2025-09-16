Deity Microphones 新製品 デジタル音声送り返しシステム「THEOS DIFB」等 9/17・18 東京・半蔵門ショールームで体験会を開催
株式会社システムファイブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川 行洋）は、Deity Microphonesの新製品体験会を開催いたします。
本イベントでは、新製品のデジタル音声送り返しシステム「THEOS DIFB」、UHF帯（470 MHz～1 GHz）の指向性アンテナ「SF1」、カーボンファイバー製ブームポールなどを、いち早くご紹介します。
メーカー担当者による新製品の解説に加え、17日は映画プロデューサー等として活躍する木川良弘氏、18日は録音技師・テクニカルライターの渡辺健一（桜風涼）氏によるゲストトークも予定しています。
プロよる貴重なレビューを参考に、製品をご検討いただけます。
さらに、IBC 2025で正式に発表されたレコーダー「PR-4」を日本最速、初展示いたします。
イベントの後半ではタッチ＆トライの時間もたっぷり設けております。思う存分、製品をお試しください。
Deity Microphones新製品に興味ある方はぜひご参加ください。
お申し込みはこちら :
https://progear.revn.jp/reservations/calendar?frame=2&label_id=5&tag_id=&date=2025/09/17
日時
2025年9月17日(水)13:00～15:00
2025年9月18日(木)13:00～15:00
※両日とも内容は同じです
展示予定機- THEOS DIFB
- SF1
- ブームポール
- PR-4
セミナー内容
13:00 新製品に関する簡単な紹介(DIFB / SF1 / Boom Pole / PR-4)
13:25 ゲストによるトーク
14:00 新製品タッチ＆トライ
15:00 終了
※タッチ＆トライのあとは自由解散となります。
ゲスト
木川良弘 氏(17日ゲスト)
1977年生まれ。イメージチーム代表。
映画プロデューサーや報道情報番組のＥＮＧ撮影での活躍の他、音楽教員免許と作曲家・録音エンジニアの経験を活かし、音と8K撮影を強みとするイベント記録映像や配信も手掛ける。
＞イメージチーム 公式サイト(https://image-team.jp/)
渡辺健一 (桜風涼) 氏(18日ゲスト)
演出家・脚本家・録音技師・作家・プロデューサー・YouTuber。日本アカデミー賞協会会員・日本シナリオ作家協会会員・日本児童文芸家協会会員。映画制作会社ナベックスの代表取締役として、多くの映画・CM・テレビ番組を制作。PRONEWSにも多く寄稿中。
＞桜風涼 公式サイト(https://monokaki.blog/)
＞桜風涼（はるかぜすずし）のシネマ撮影研究所（YouTube）(https://www.youtube.com/@harukaze-suzushi)
会場
株式会社システムファイブ ショールーム「PROGEAR半蔵門」
〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階(https://maps.app.goo.gl/Q6827kXrXx6V5jbE8)
東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」6番出口から徒歩1分
東京メトロ有楽町線「麹町駅」1番出口から徒歩3分
お申し込み
【参加無料・要申込】です。（定員10名）
※複数人で参加される場合はおひとり様ずつお申し込みください。
以下よりお申し込みください。
お申し込みはこちら :
https://progear.revn.jp/reservations/calendar?frame=2&label_id=5&tag_id=&date=2025/09/17
二次代理店募集について
国内でのさらなる普及を目指し、Deity Microphones製品を取り扱っていただける二次代理店の募集も行っています。映像・音響機器の販売に携わる企業の皆様に、ビジネス創出の機会を提供いたします。お気軽に下記よりお問い合わせください。
https://www.system5.jp/pages/businesscompany
Deity Microphonesについて
Deity Microphonesは、Aputure Imaging Industries Co., Ltd.社(中国・深圳)が提供するブランドで、映画製作やコンテンツ制作、放送業務向けに高品質なオーディオソリューションを提供しています。特に、撮影現場やライブ配信、映画制作など、音声が重要視される多様なシーンで活躍する機器を取り揃えており、グローバルで評価を得ています。システムファイブは一次販売代理店として、高品質なオーディオソリューションであるDeity Microphones製品を日本市場に提供するとともに、充実したアフターサポートも提供しています。
株式会社システムファイブについて
1989年に名古屋で創業した放送業務用映像システムインテグレーターです。映像業界トップのアクセス数を誇る映像制作者向けポータルサイト「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や技術セミナー等、各種専門サービスを提供しています。東京・半蔵門では映像機器・音響機器の専門ショールーム「PROGEAR半蔵門」を運営。各種機材を展示・販売しています。
社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）
代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋
本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階
ウェブサイト：https://www.system5.jp/