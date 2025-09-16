ÆñÉÂ°åÎÅ¹Ö±é²ñ¡Ö¸å½Ä¿ÙÂÓ¹ü²½¾É¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó～Æü¾ïÀ¸³èÆ°ºî¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼£ÎÅ¤ÈÂÎÁà¤ä¼«¸Ê´ÉÍý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È ～¡×¤òZoom¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹

¼Ì¿¿³ÈÂç

³Ø¹»Ë¡¿Í ½çÅ·Æ²


¡Ú³«ºÅÆü»þ¡¿ÊýË¡¡Û


2025Ç¯10·î19Æü (Æü) 13¡§30～15¡§30¡¡(Zoom¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®·Á¼°)


¡¡


¡¡


¡Ú¹Ö»Õ¡Û


ÅìµþÎ×³¤ÉÂ±¡¡¡À°·Á³°²Ê ÉôÄ¹¡¿ÀÔÄÇÀÔ¿ñ¡¦¿Í¹©´ØÀá¥»¥ó¥¿ーÄ¹


Ãæ¸¶ Âç»Ö ÀèÀ¸



ÅìµþÎ×³¤ÉÂ±¡¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¼¼¡¡¼çÇ¤¡¡Íý³ØÎÅË¡»Î


»³ÅÄ ¿®ÃÒ ÀèÀ¸


¡¡



¡Ú»²²ÃÂÐ¾Ý¡Û


¸å½Ä¿ÙÂÓ¹ü²½¾É¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¡¢¤´²ÈÂ²¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡¢»Ù±ç¼Ô¤ÎÊý



¡¡


¡Ú¿½¹þÊýË¡¡Û¢¨²¼µ­¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤Î»öÁ°¿½¹þ¤ß


https://forms.gle/RcUHwskxrAdERWWHA


¿½¹þÄùÀÚ¡§2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç


¡¡


¡¡


¡Ú¥Á¥é¥·¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Û


https://prtimes.jp/a/?f=d21495-777-b87f8453e4c1ad95f79cd366cd3b0ec8.pdf

¡¡



¡Ú¼çºÅ¡¿Ìä¹ç¤ï¤»Àè¡Û


½çÅ·Æ²Âç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°½çÅ·Æ²°å±¡ ÅìµþÅÔÆñÉÂÁêÃÌ¡¦»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー


☎ 03-5802-1892¡¡¢¨Ê¿Æü10»þ～17»þ¡Ê½Ëº×Æü¤Ï½ü¤¯¡Ë