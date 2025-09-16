¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆñÉÂ°åÎÅ¹Ö±é²ñ¡Ö¸å½Ä¿ÙÂÓ¹ü²½¾É¤È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó～Æü¾ïÀ¸³èÆ°ºî¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼£ÎÅ¤ÈÂÎÁà¤ä¼«¸Ê´ÉÍý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È ～¡×¤òZoom¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
³Ø¹»Ë¡¿Í ½çÅ·Æ²
https://prtimes.jp/a/?f=d21495-777-b87f8453e4c1ad95f79cd366cd3b0ec8.pdf
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡¿ÊýË¡¡Û
2025Ç¯10·î19Æü (Æü) 13¡§30～15¡§30¡¡(Zoom¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ¡¿¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®·Á¼°)
¡Ú¹Ö»Õ¡Û
ÅìµþÎ×³¤ÉÂ±¡¡¡À°·Á³°²Ê ÉôÄ¹¡¿ÀÔÄÇÀÔ¿ñ¡¦¿Í¹©´ØÀá¥»¥ó¥¿ーÄ¹
Ãæ¸¶ Âç»Ö ÀèÀ¸
ÅìµþÎ×³¤ÉÂ±¡¡¡¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æー¥·¥ç¥ó¼¼¡¡¼çÇ¤¡¡Íý³ØÎÅË¡»Î
»³ÅÄ ¿®ÃÒ ÀèÀ¸
¡Ú»²²ÃÂÐ¾Ý¡Û
¸å½Ä¿ÙÂÓ¹ü²½¾É¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¡¢¤´²ÈÂ²¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡¢»Ù±ç¼Ô¤ÎÊý
¡Ú¿½¹þÊýË¡¡Û¢¨²¼µ¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤Î»öÁ°¿½¹þ¤ß
https://forms.gle/RcUHwskxrAdERWWHA
¿½¹þÄùÀÚ¡§2025Ç¯10·î13Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç
¡Ú¥Á¥é¥·¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡Û
¡Ú¼çºÅ¡¿Ìä¹ç¤ï¤»Àè¡Û
½çÅ·Æ²Âç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°½çÅ·Æ²°å±¡ ÅìµþÅÔÆñÉÂÁêÃÌ¡¦»Ù±ç¥»¥ó¥¿ー
☎ 03-5802-1892¡¡¢¨Ê¿Æü10»þ～17»þ¡Ê½Ëº×Æü¤Ï½ü¤¯¡Ë