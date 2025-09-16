ピングー誕生４５周年のお祝い「PINGU(TM)ʼs SMILE PARTY in ADVENTURE WORLD」 開催！数量限定「開催記念ノベルティ付き入園券」を発売

株式会社アワーズ

アドベンチャーワールド（和歌山県白浜町）は、誕生４５周年を迎えた世界で一番有名なペンギン「ピングー」とコラボレーションし、２０２５年１０月２日（木）～２０２６年２月２８日（土）の期間「PINGU(TM)ʼs SMILE PARTY in ADVENTURE WORLD」を開催いたします。２０２５年９月１６日（火）より数量限定の「開催記念ノベルティ付き入園券」を発売いたします。引き続きイベントの詳細や限定コラボグッズなどの続報を順次発表してまいりますので、どうぞご期待ください。





【「PINGU(TM)ʼs SMILE PARTY in ADVENTURE WORLD」数量限定「開催記念ノベルティ付き入園券」について】

■販売期間

２０２５年９月１６日（火）午後５時００分～２０２６年２月２８日（土）最終入園まで

■ノベルティ引き換え期間

２０２５年１０月２日（木）～２０２６年２月２８日（土）

■料金

大人（１８歳以上）５,５００円

シニア（６５歳以上）５,０００円

中人（中学生・高校生）４,５００円

小人（幼児・小学生）３,５００円

■数量

５，０００枚（全チケット合計）

※ノベルティは入園券窓口で引き換えいたします。

※予定数に達し次第販売を終了いたしますので、予めご了承ください。

チケットの購入はこちら :https://terravie-app.com/

■ノベルティ：A５クリアファイル・記念チケット

クリアファイルイメージ▶左：表 右：裏記念チケットイメージ



【PINGU(TM)ʼs SMILE PARTY in ADVENTURE WORLD】

世界で一番有名なペンギン「ピングー」とペンギン飼育羽数日本一のアドベンチャーワールドがコラボレーション！

アドベンチャーワールドは、国内最多となる８種約５００羽のペンギンが暮らしており、世界的にも希少なエンペラーペンギンの繁殖に成功している日本有数のペンギン飼育施設です。今回、ピングーとアドベンチャーワールドの初めてのコラボレーションにより、これまでにない特別な企画が誕生しました。

パーク内では、ピングーの世界観が楽しめるフォトスポットが登場！センタードーム滝のある広場をメイン会場として、ピングーたちが暮らす南極の世界とお家をイメージしたイグルーなど、子どもから大人まで笑顔になれる体験をお届けします。さらに、レストランでは地元・和歌山の食材を使った環境にやさしいコラボメニューも登場。ギフトショップでは、アドベンチャーワールドならではのコラボグッズを販売予定です。

また、「ピングー」はECO＆Earth Friendlyを掲げ、地球環境への関心や取り組みを身近に感じてもらう活動を展開しています。今回のコラボレーションでは、アドベンチャーワールドで暮らす８種類のペンギンたちの姿を通して、暮らしや南極の環境などを楽しく学ぶことができます。

開催期間：２０２５年１０月２日（木）～２０２６年２月２８日（土）

開催場所：アドベンチャーワールド内センタードーム、海獣館 他

開催時間：開園～午後５時００分（最終入園：午後４時００分）

観覧料 ：一日入園券の料金に含まれます。

大人（１８歳以上）５,３００円、シニア（６５歳以上）４,８００円、

中人（中学生・高校生）４,３００円、小人（幼児・小学生）３,３００円

【ピングーとは】

スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。１９８０年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから２０２５年で４５周年を迎えました。１９９０年以降、TVシリーズは世界１５５以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されています。

(C)2025 JOKER.

▼ピングー公式HP https://www.pingu.jp/

▼ピングー公式Instagram(@pingu_jp) https://www.instagram.com/pingu_jp/

▼ピングー公式X(@pingu_jpn) https://x.com/pingu_jpn

▼ピングー公式TikTok(@pingu_jp) https://www.tiktok.com/@pingu_jp

【アドベンチャーワールド「SDGs宣言・パークポリシー」】https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/

アドベンチャーワールドは、「いのちを見つめ、問い続ける。いのちの美しさに気づく場所。」として、すべての生命にSmile（しあわせ）が溢れる豊かな未来の地球の姿をパークで体現します。パークという”小さな地球”を通して、関わるすべての人の人生が豊かになるように、動物たちの生命がずっとつながっていくように、自然や資源が循環し再生するように、未来のSmileを創り続けていきます。

【SDGsについて】

SDGsとは「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で２０３０年をめざして明るい未来を作るための１７のゴールと１６９のターゲットで構成されています。２０１５年９月、ニューヨーク国連本部において１９３の加盟国の全会一致で採択された国際目標です。