“生サーモン”や“ホタテ”など厳選ネタが100円（税込110円）で！食欲の秋はお得にお寿司を楽しもう！100円（税込110円）祭りフェア―9月19日（金）から期間・数量限定で開催（※1）―

回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司株式会社（代表取締役社長：田中邦彦、所在地：大阪府堺市）は、人気ネタを特別価格の100円（税込110円）で販売する「100円（税込110円）祭りフェア」を9月19日（金）より期間・数量限定で開催します（※1）。本フェアでは、日頃のお客様のご愛顧に感謝の気持ちを込めて、計4つの人気ネタを全店100円（税込110円）とお得な価格でご提供いたします。9月19日（金）から23日（火）の5日間は、脂乗り抜群のノルウェー産のアトランティックサーモン（※2）を一度も冷凍せずに空輸し、口に入れた瞬間、柔らかくとろける生ならではの食感と脂の甘みが味わえる「【ノルウェー産】生サーモン（一貫）」と、人気の定番商品「ねぎまぐろにぎり」を食べ応えのある特盛サイズにし、マグロのしっかりとした旨みと口の中でとろける味わいをお楽しみいただける「特盛ねぎまぐろにぎり」を100円（税込110円）で販売します。また、24日（水）から28日（日）の5日間は、さっぱりとした後味、もっちりとした食感が特徴のビンチョウマグロの赤身を食べ応えのある大切りサイズでご提供する「【気仙沼産】大切りびんちょう赤身（一貫）」と、良質のプランクトンをたっぷり食べて育ち、濃厚な甘みととろけるような食感が特徴の「【北海道産】ほたて」（※3）が100円（税込110円）で登場。ホタテは近年価格が高騰しているため、特にお値打ちの品となっています。お得な価格でこだわりのネタが堪能できるこの機会に、ぜひくら寿司へお越しください。（※1）「大阪・関西万博店」では実施いたしません。（※2）北海道店舗では異なる場合がございます。（※3）北海道産の原料使用■販売概要 商品名 / 価格 / 販売期間※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了となります。