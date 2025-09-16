こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
大阪・梅田に新拠点「住まいのギャラリー梅田店」注文住宅のヤマト住建、大阪府では6店舗目
注文住宅を手がけるハウスメーカーのヤマト住建株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：河本 佳樹、以下「ヤマト住建」）は、大阪府では6店舗目となる「住まいのギャラリー梅田店」を新たにオープンしました。
■大阪の中心部・梅田で家づくりの最初の一歩を
ヤマト住建は、大阪府大阪市に新たな店舗「住まいのギャラリー梅田店」をオープンしました。店舗は大阪駅前第4ビル11階に位置し、JR大阪駅から徒歩約8分、大阪メトロ谷町線「東梅田」駅から徒歩約1分など、各路線からアクセスが良好です。お買い物やお仕事帰りにも立ち寄りいただきやすい都心立地で、土地探し・資金計画・間取り相談まで、一貫してサポートします。
(店舗詳細はこちら： https://www.yamatojk.co.jp/office/umeda )
■梅田から広げる“体感できる家づくり”
ヤマト住建は「日本の住宅を世界基準レベルに引き上げる」ことを掲げ、高気密・高断熱を軸に省エネ性と耐久性を兼ね備えた住まいを全国47店舗で提供しています。梅田店には、断熱・気密や耐震構造などの“見えない品質”を見て・触れて・理解できる体感コーナーを設置し、室内温度を一定にする仕組みや省エネ性、地震に強い構造体や制振装置の仕組みを具体的にご確認いただけます。アクセス性の高い立地を活かし、快適性・省エネ性・耐久性を備えた家づくりを、より多くの皆さまへお届けしていきます。
＜店舗概要＞
住まいのギャラリー梅田店
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田11-4 大阪駅前第4ビル11階 1101号
フリーダイヤル：0120-38-0810
電話：06-6131-5810
＜会社概要＞
企業名：ヤマト住建株式会社(URL: https://www.yamatojk.co.jp/ )
代表者：代表取締役 河本佳樹
所在地：〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル18階
設立：1987年11月
本件に関するお問合わせ先
ヤマト住建 広報/ Email: press@yamatojk.co.jp
