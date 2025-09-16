こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「京王線・井の頭線沿線風景２０２５－２０２６フォトコンテスト」写真の募集を開始します！ ～年齢別賞小学生グランプリの副賞に「一日駅長体験会」を提供！～
募集期間:２０２５年１０月１日（水）～２０２６年６月１５日（月）
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：都村 智史）では、「京王線・井の頭線沿線風景２０２５－２０２６フォトコンテスト」（以下「本コンテスト」）の写真を１０月１日（水）から募集します。
本コンテストは、前回２，４３２点もの応募をいただいたコンテストで、今回も京王沿線の皆さまと、沿線の代表的な施設をはじめ、隠れた見所の発掘や再発見を行い、沿線のこころに残る魅力を広く伝えるため「写真でのこそう！京王沿線の四季」をテーマに京王沿線の名所、旧跡、街並みなど、四季折々の魅力あふれる写真を募集します。
部門賞には、グランプリ、準グランプリのほか、鉄道写真賞や小学校から大学までの年齢別賞、 ＫＥＩＯ賞などを設け、幅広い年齢層の方々がご応募いただけるフォトコンテストとし当社ホームページで応募フォームを公開します。
なお、一部の入賞作品は、「２０２７年京王グループカレンダー」に採用します。また、年齢別賞小学生グランプリの副賞には貴重な「１日駅長体験」の提供を予定しています。
＜本件のポイント＞
①前回、２，４３２点もの応募をいただいたフォトコンテストを引き続き開催。「写真でのこそう！京王沿線の四季」をテーマに１０月１日（水）から２０２６年６月１５日（月）まで募集。
②年齢別賞小学生グランプリの副賞には、貴重な「一日駅長体験会」を提供予定。
③一部の入賞作品は、「２０２７年京王グループカレンダー」に採用。
「京王線・井の頭線沿線風景２０２５－２０２６フォトコンテスト」について
１．テーマ
「写真でのこそう！沿線の四季」 ※名所、旧跡（公園、神社、仏閣）、街並みなど
２．応募期間
２０２５年１０月１日（水）１０：００ ～ ２０２６年６月１５日（月）１７：００
３．応募条件
【条件】
２０２１年１月１日以降に京王線・井の頭線沿線で撮影した横構図
未発表のカラーデジタル写真データ
※縦構図の作品は応募条件対象外
【デジタル写真データ規格】
カラー、デジタル、１,０００万画素（１０メガピクセル）以上
または３，６４８×２，７３６ピクセル以上のＪＰＥＧデータ
４．応募方法
当社ホームページの「フォトコンテスト応募フォーム」からご登録ください。
https://www.keio.co.jp/area/event/photo-contest/
【記入項目】
① 作品の題名（ふりがな） ②撮影場所 ③撮影年月日
④ お名前（ふりがな） ⑤郵便番号・住所 ⑥電話番号・メールアドレス
⑦ 年齢 ⑧写真掲載時のお名前
５．審査員
京王電鉄広報部、フォトコンテスト事務局
６．賞ならびに副賞
※年齢別賞小学生グランプリの副賞には「1日駅長体験」を提供予定
７．お問い合わせ
京王フォトコンテスト事務局 TEL.０３－６２７２－８０８３（平日１０：００～１７：００）
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄 広報部 TEL.０４２－３３７－３１０６ Mail：koho.pub@keio.co.jp
京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、取締役社長：都村 智史）では、「京王線・井の頭線沿線風景２０２５－２０２６フォトコンテスト」（以下「本コンテスト」）の写真を１０月１日（水）から募集します。
本コンテストは、前回２，４３２点もの応募をいただいたコンテストで、今回も京王沿線の皆さまと、沿線の代表的な施設をはじめ、隠れた見所の発掘や再発見を行い、沿線のこころに残る魅力を広く伝えるため「写真でのこそう！京王沿線の四季」をテーマに京王沿線の名所、旧跡、街並みなど、四季折々の魅力あふれる写真を募集します。
部門賞には、グランプリ、準グランプリのほか、鉄道写真賞や小学校から大学までの年齢別賞、 ＫＥＩＯ賞などを設け、幅広い年齢層の方々がご応募いただけるフォトコンテストとし当社ホームページで応募フォームを公開します。
なお、一部の入賞作品は、「２０２７年京王グループカレンダー」に採用します。また、年齢別賞小学生グランプリの副賞には貴重な「１日駅長体験」の提供を予定しています。
＜本件のポイント＞
①前回、２，４３２点もの応募をいただいたフォトコンテストを引き続き開催。「写真でのこそう！京王沿線の四季」をテーマに１０月１日（水）から２０２６年６月１５日（月）まで募集。
②年齢別賞小学生グランプリの副賞には、貴重な「一日駅長体験会」を提供予定。
③一部の入賞作品は、「２０２７年京王グループカレンダー」に採用。
「京王線・井の頭線沿線風景２０２５－２０２６フォトコンテスト」について
１．テーマ
「写真でのこそう！沿線の四季」 ※名所、旧跡（公園、神社、仏閣）、街並みなど
２．応募期間
２０２５年１０月１日（水）１０：００ ～ ２０２６年６月１５日（月）１７：００
３．応募条件
【条件】
２０２１年１月１日以降に京王線・井の頭線沿線で撮影した横構図
未発表のカラーデジタル写真データ
※縦構図の作品は応募条件対象外
【デジタル写真データ規格】
カラー、デジタル、１,０００万画素（１０メガピクセル）以上
または３，６４８×２，７３６ピクセル以上のＪＰＥＧデータ
４．応募方法
当社ホームページの「フォトコンテスト応募フォーム」からご登録ください。
https://www.keio.co.jp/area/event/photo-contest/
【記入項目】
① 作品の題名（ふりがな） ②撮影場所 ③撮影年月日
④ お名前（ふりがな） ⑤郵便番号・住所 ⑥電話番号・メールアドレス
⑦ 年齢 ⑧写真掲載時のお名前
５．審査員
京王電鉄広報部、フォトコンテスト事務局
６．賞ならびに副賞
※年齢別賞小学生グランプリの副賞には「1日駅長体験」を提供予定
７．お問い合わせ
京王フォトコンテスト事務局 TEL.０３－６２７２－８０８３（平日１０：００～１７：００）
本件に関するお問合わせ先
京王電鉄 広報部 TEL.０４２－３３７－３１０６ Mail：koho.pub@keio.co.jp