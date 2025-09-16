【Ｚ会の通信教育】幼児向け『絵本ガイドブック』を無料プレゼント中

株式会社増進会ホールディングス

株式会社増進会ホールディングス（Ｚ会グループ）のグループ会社である株式会社Ｚ会は、「Ｚ会の通信教育」幼児コースにおいて、「秋の資料請求キャンペーン」を実施中です。幼児コースの資料をご請求いただいた方、またはプレ年少（2・3歳）向けのおためし教材をお申し込みいただいた方に、学年に合ったおためし教材に加え、Ｚ会のおすすめ絵本を紹介した『絵本ガイドブック』を無料でプレゼントします。

資料請求キャンペーン詳細：https://www.zkai.co.jp/pre/cp-autumn-present/

・キャンペーンの概要

Ｚ会の通信教育幼児コース（年少・年中・年長）は、幅広い領域から出題されるワーク教材、1年間同じ担任指導者による添削指導などをとおして、「学ぶこと」を楽しみ、将来の学びの土台となる主体的に学びに向かう姿勢「あと伸び力」を身につける講座です。

ただいま、幼児コースの資料をご請求いただいた方、またはプレ年少（2・3歳）向けのおためし教材をお申し込みいただいた方に、学年に合ったおためし教材に加え、Ｚ会のおすすめ絵本を紹介した『絵本ガイドブック』を無料でプレゼントするキャンペーンを実施中です。

さらに、『絵本ガイドブック』のお届け後、冊子に掲載したアンケートにお答えいただいた方のなかから、抽選で100名様に学年別のおすすめ絵本をプレゼントします。

キャンペーンは9月2日（火）から11月20日（木）までの期間限定ですので、ぜひこの機会にＺ会の教材をご体験ください。

・期間限定特典をご紹介

■『絵本ガイドブック』

2歳～6歳の幼児のお子さま向けに、Ｚ会がおすすめ絵本20冊を厳選！おすすめポイントとともに紹介しています。「次はどんな絵本を読もうかな」と迷っている保護者の方、必見です。

・幼児コースの「おためし教材」もお届け

【年少・年中・年長向け】

ご入会後に実際にお届けするワーク教材と体験型教材の両方をおためしいただけます。添削指導の見本に加えて、年少向けには絵本型教材もお届けします。

【プレ年少（2・3歳）向け】

Ｚ会幼児コースの学びをひとあし先に体験！ワーク学習・実体験の学びを1冊に凝縮した、プレ年少向けのおためし教材をお届けします。

お子さまの学習方法をご検討中の方は、ぜひこの機会にＺ会の学びをご体験ください。

▼キャンペーンについて、くわしくは以下のＺ会Webサイトをご覧ください。

https://www.zkai.co.jp/pre/cp-autumn-present/

▼【年少・年中・年長の方】幼児コース資料のご請求はこちら

https://service.zkai.co.jp/brochure/c1_1.aspx

▼【プレ年少（2・3歳）の方】プレ年少向けおためし教材のお申し込みはこちら

https://www.zkai.co.jp/pre/prep/cp-atoota/

▼Ｚ会幼児コースの詳細について

https://www.zkai.co.jp/pre/

［キャンペーン期間］ 2025年9月2日（火）～2025年11月20日（木）

※本キャンペーンは予告なく変更・終了になる可能性があります。

※デザイン・仕様は変更になる可能性があります。

＜本件に関するお客様からのお問い合わせ＞

株式会社Ｚ会 幼児・小学生向けコースお客様センター

通話料無料 0120-79-8739

※携帯電話からもご利用いただけます。

※受付時間…月曜日～土曜日 午前10：00～午後8：00（年末年始を除く、祝日も受付）