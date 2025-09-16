臨床的に証明されたヒトミルクプロバイオティクスLC40（R）が乳児の健康と授乳期の母親をサポート





シンガポール、2025年9月15日 /PRNewswire/ -- 6つの臨床研究と2つの安全性試験に支持されたKerryのLC40®は、乳児および母親向けに検証された初のプロバイオティクス株として、乳児と母親の健康をサポートする自然かつ科学的なアプローチを提供します。



Human milk probiotics bridges nature and innovation to support both infant health and maternal well-being.



ヒトミルクプロバイオティクス は、母乳に本来存在するラクトバチルスやビフィドバクテリウムなどの有益な細菌株です。Kerryは、マドリッド・コンプルテンセ大学と協力し、40以上の基準を評価した上で最も可能性が高い株を選別する独自のスクリーニング法を用いて、LC40®やBfM26®などの株を初めて単独隔離することに成功しました。

LC40® Infantは、特に帝王切開で生まれた乳児や人工乳で育つ乳児に対し、腸と免疫の健康を促進します。これらの乳児は、経膣分娩や授乳を通じて自然に微生物が受け継がれるプロセスがうまく行かない場合があります。6つの臨床研究と2つの安全性試験に裏づけられたLC40®は、消化器感染症を48％、呼吸器感染症を27％減少させ、母乳育児の乳児に類似したマイクロバイオームを促進することが示されています。

LC40® Breastcareは、授乳中の女性の多くが直面する乳腺炎に対応します。授乳中の女性の最大で30％に影響を与える乳腺炎は、痛みや精神的ストレス、授乳の早期終了につながる可能性があります。LC40®は乳腺炎の発生率を51％削減し[1]、感情面を大幅に改善し[2]、女性の健康を向上させ、抗生物質群の29％に対し88％の女性が症状が完全に解消したと報告しました[3]。

Kerryの女性・乳児健康RD&Aディレクターであるモニカ・マリア・オリバレス博士は、「LC40®のようなヒトミルクプロバイオティクスは、人生の最初の1,000日間の健康サポートに画期的な変革をもたらします。ヒトミルクプロバイオティクスは、新生児の微生物不足から授乳に関連した疾病まで、乳児期栄養における最重要課題に対して、自然かつ科学的な解決策を提供します。LC40®は単なるプロバイオティクスではなく、より良い結果をもたらす包括的な介入です。」と述べています。

LC40®は新生児ケアにおいても注目を集めています。早産児にBfM26®と併用して投与すると、このプロバイオティクスは壊死性腸炎（NEC）のリスクを大幅に減らし、死亡率を低下させました。さらに、LC40®は人工乳で育つ乳児において、2歳まで継続的な身長の増加などの長期的成長を示しました。

NDI、QPS、中国FDA、コーシャ、ハラール、非GMO、グルテンフリーなどの認証を取得したLC40®は、乳児用ミルクから母親向けサプリメントまで幅広い用途に適しています。特許取得済みのExLCusive™発酵プロセスにより、ゲノムDNAの安全性と一貫した品質が保証されています。

2024年にアジア太平洋地域のプロバイオティクス市場が36億米ドルを超え、6.3％のCAGRで成長を続ける中、LC40®は母親と乳児の健康における自然でマイクロバイオームをサポートする製品への消費者ニーズに応え、臨床研究に基づく革新的商品となっています。

参考文献：[1] Hurtado et al. Breastfeed Med. 2017 May 1; 12(4): 202-209[2] Maldonado-Lobon et al. Breastfeed Med 2015. 10(9):425-32[3] Arroyo et al Clin Infect Dis. 2010 Jun 15;50(12):1551-8

（日本語リリース：クライアント提供）

