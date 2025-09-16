本格シミュレーションRPG『ラングリッサー モバイル』新SSR英雄「セム」と「マカエラ」が実装！封印されし戦場開催！

Zilong Game Limited

ZLONGAMEは、好評配信中の本格シミュレーションRPG『ラングリッサー モバイル』にて、9月16日（火）より新英雄「セム」と「マカエラ」の登場、期間限定召喚『絶望の縁に寄り添う影』を実施することをお知らせいたします。

■新キャラクター「セム」、「マカエラ」が登場

＜セム＞

滅亡した獣人王国ベオルフの王子。祖国が滅びた日、彼は侵略者に降伏し、屈辱と苦痛に満ちた日々を過ごす。だがその末に、彼は再びベオルフ復興の旗を掲げる。目的のためなら手段を選ばず、幾多の罪を背負いながらも、たった一人の肉親である妹と共にセムは復興の道を進む 。

＜マカエラ＞

かつての獣人王国ベオルフの王女。亡国の姫は生きるために身分を偽り、誇り高き王女から踊り子へと身を落とした。だがそれでも、祖国への想いは捨てなかった。流浪の踊り子として生きながら、密かにベオルフに忠を誓う者たちの存在を探し続け、再興の時を待ち望んでいる。

■期間限定召喚『絶望の縁に寄り添う影』

『絶望の縁に寄り添う影』は10連召喚で必ずSR以上の英雄を一人獲得できる、期間限定召喚です。SSRセムとマカエラの出現確率が期間限定でアップします。

■ラングリッサーミレニアムWS：新章【悪魔の目覚め】開放

スルクタンの宝はすでに移送されていた。聖剣と魔剣が目覚める前にそれを奪還しなければならない。連邦軍の追撃が影のように迫り、そして新帝国もまた、スルクタンの宝を狙ってシオンたちに接触してくる。

双子の巫女に課せられた使命、目覚める大悪魔の危機……

「平和」と「正義」の決断に、亡国の王子シオンが選ぶ未来は？

アップデート後、「ラングリッサーミレニアムWS」の新ストーリーが開放されます。ステージをクリアすることで、聖魔晶などの報酬が手に入ります。

■封印されし戦場開催！

二つの月が現れたことで時空のエネルギーに乱れが生じ、現世に再び「封印されし戦場」が現れました。「封印されし戦場」には4つのステージがあり、体力を消耗せず、挑戦回数にも制限がありません。二つの月の影響により、戦場内の敵と味方両方の能力値は通常よりも強くなります。

イベント期間中、プレイヤーは何度でも挑戦可能です。

一部ステージには実績があり、その実績を達成すると報酬を獲得できます。

ステージをクリアすると「古のコイン」を獲得できます。古のコインは「封印商店」でアイテムと交換できます。イベント期間：9/16(火)アップデート後 ~ 10/13(月)23:59

■期間限定イベント『光の残響』

『光の残響』は累計チャージ額が指定金額に達すると、そのチャージ額に応じた報酬を獲得できる期間限定イベントです。SSR英雄：セム限定スキン「ブラストダスト」、マカエラ限定スキン「ブレイドローズ」のほか、限定アイコンフレームや聖魔券、魔導石など、豪華報酬を獲得することができます。

■『ラングリッサー モバイル』とは

オフィシャルな『ラングリッサー』シリーズの作品として、『ラングリッサー モバイル』は歴代ストーリーを引き継いだ内容となっています。原作シリーズのシナリオや人気キャラクターはもちろん収録、更に新たな冒険ストーリーが加わり、初めてのプレイヤーでもすんなりと『ラングリッサー』を楽しめる「とっつきやすさ」がウリ。また、原作シリーズのファンは懐かしさと新しさの両方を楽しめる内容となっています。

◎クラシックなSRPG

『ラングリッサー モバイル』は、原作のシステムを引き継いでおり、兵種相克や地形の要素を考慮して戦術を立てるのがポイント。兵種にはユニットそれぞれに相性があり、山や森、川などの地形によってもユニットへ与える影響が変わります。また、他のSRPGと違い、シナリオ分岐等の多様性のあるストーリー展開は、原作を遊んだことのないプレイヤーでも十分楽しめます。

◎最新で深みのあるストーリー

本作は『ラングリッサー』シリーズ初のスマートフォン向けプラットフォームで配信されます。聖剣ラングリッサーと魔剣アルハザードを巡る新たな戦いに、エルウィンやレオン、シェリー、ナームなど、歷代の人気キャラクターが登場。これら原作の英雄は、新作ストーリー内でプレイすることも可能です。キャラクターのボイスも一新されており、プレイヤーをより『ラングリッサー』の魅惑的な世界に引き込んでくれます！

◆基本情報

ゲームタイトル：ラングリッサー モバイル

ジャンル：シミュレーションRPG

対応OS：iOS / Android

価格：基本無料（ゲーム内アイテム課金制）

権利表記：(C)Zlongame Co., LTD (C)extreme

公式サイト：https://langrisser.zlongame.co.jp

公式X(旧Twitter)：https://x.com/Langrisser_JP

◆紫龍株式会社ZlonGame

・公式ホームページ ：https://www.zlongame.co.jp/

・公式X(旧Twitter) ：https://x.com/Zlongameoffical