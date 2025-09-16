ラクスルが化粧箱印刷に本格参入！「ラクスル パッケージ」を開始

ラクスル株式会社

印刷・集客支援のプラットフォームを運営するラクスル株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 グループCEO：永見世央、以下当社）は、印刷市場の中で需要が高く、高成長を続けるパッケージ領域において、自由に寸法を指定して化粧箱印刷ができる専門EC「ラクスルパッケージ」を開始したことをお知らせいたします。（ラクスルパッケージ：https://package.raksul.com/paper-box）

本サービスにより、従来のチラシ・名刺などの販促・事務印刷の領域に加えて、高付加価値なブランドパッケージ印刷領域の商品・サービスを拡充することで、全国の中小企業における商品開発・ブランディング活動まで一貫してご支援する事業に取り組んでまいります。

■サービス開始の背景・市場のポテンシャルについて

ラクスルの祖業である印刷調達領域の中でも、商品の包装に使われる「パッケージ印刷」は、目を見張る成長を続けている領域です。※1 市場規模は、およそ1.5兆円程度※2 と、これまでラクスルが手掛けてきた商業印刷や事務用印刷と肩を並べるほど巨大で、有望視されているマーケットです。

※1 一般社団法人 日本印刷産業連合会 印刷産業Annual Reportより当社作成

※2 当社試算



パッケージ印刷は、有望な市場でありながら、組み立てた状態での細かい寸法指定が求められたり、デザイン面においても複雑性が高い領域でもあるため、日本国内では今までEC（通販）化率が相対的に低く、当社も含めて、これまで参入事業者が少ないEC未開拓のマーケットでした。一方で、印刷ECの先進地である欧州では、すでにパッケージの印刷通販は一般的なサービスとなっており、国内においてもEC化率のポテンシャルは非常に大きいと考えられます。



また、ラクスルサービス会員でもパッケージ印刷のニーズを持つお客様は多く、他社に発注経験を持つ方もいらっしゃいます。当社で発注経験のあるお客様にアンケートを取ると、既存のパッケージ印刷業者に対し発注ロットの大きさと価格が不満点になっている一方で、新たなパッケージ業者を探すことや、条件を満たす商品を見つけることに困難さを感じられていることが判明しました。

パッケージ印刷発注経験を持つお客様の声（弊社アンケート調査より抜粋）

・パッケージ印刷は知らない業者ばかりで、とても選びにくい。候補を探すだけで半日かかる

・パッケージ印刷のサイトを見ても、欲しい箱の価格や納期がすぐに分からず、注文方法もよく分からないことが多い

そこで、サービスに必要な機能や分かりやすいUI・UXの検証などを経て、弊社はパッケージ印刷に特化した専門ECとして「ラクスル パッケージ」を開始し、まず化粧箱（紙器）カテゴリから、本格的にパッケージ印刷市場に参入してまいります。（その他の参入カテゴリは順次公開予定）

■「ラクスル パッケージ」が選ばれる3つのポイント

「ラクスル パッケージ」は、ネット印刷「ラクスル」のサービスの中でも、商品の包装などに用いられる立体の印刷商品（いわゆる「パッケージ印刷」）に特化した専門のECドメインとなります。

１．ストレスフリーな注文方法で自由寸法を指定できる

「ラクスル パッケージ」では、内容物やブランドイメージに合わせて、サイズ・寸法を自由に指定してご注文いただけます。ご希望の幅・奥行・高さなどを指定していただくと、箱として製造可能な寸法かを自動判定。納期・ロット別の価格表を、チラシや名刺の注文と同様に瞬時にご提示いたします。

また用途に合わせて選べる、形状・寸法が決まった定型サイズパッケージの発注も可能です。コストを抑えつつ、スムーズに印刷・注文したい方に適しています。

注文画面イメージ２．仕様のご相談無料

寸法や仕様選択についてのご相談は常設しているメッセージ機能を使って、パッケージ印刷専門のオペレーターにご相談いただくことが可能です。ご相談は無料で、安心してご注文いただける体制を整えています。

ご相談画面のイメージ３．箱の試作サンプル無料

パッケージ制作においては、本番注文の前に箱を試作して、サイズ感や用紙の感触、印刷イメージなどを確認されるお客様が多く、「ラクスル パッケージ」でもそのような試作確認に対応しています。特にご要望の多い無地箱の試作サンプルについては、ご希望の寸法のものを全てのお客様に無料※3 でご提供しており、簡単にサンプル発注をしていただけます。

※3 無料提供には部数や回数の制限がございます。

以上3点をはじめとする充実した機能により、従来のパッケージ業者への発注時に必要な工程「打ち合わせ・見積もり・サンプル制作」といった時間と手間を大幅に削減し、圧倒的にラクにパッケージ印刷のご注文をしていただけるサービスです。

ぜひこの機会に「ラクスル パッケージ」で、貴社の商品パッケージ制作をご検討ください。



サービス名： ラクスル パッケージ

サイトURL： https://package.raksul.com/paper-box

■ RAKSULグループ会社概要

当社は、「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」という企業ビジョンのもと、「End-to-Endで中小企業の経営課題を解決するテクノロジープラットフォーム」を目指し、事業運営をしています。

従来の「モノ」を中心とした事業領域にとどまらず、企業経営における「ヒト・モノ・カネ」すべての管理領域でのサービス提供を通じて、日本企業の約99.7%を占める中小企業の包括的な経営課題解決を実現してまいります。

名称：ラクスル株式会社

所在地：東京都港区麻布台一丁目3番1号 麻布台ヒルズ 森JPタワー 19階

代表取締役社長 グループCEO：永見 世央

設立年月日：2009年9月1日

コーポレートサイト：https://corp.raksul.com/

運営サービス一覧：https://corp.raksul.com/services/

お問い合わせ：https://corp.raksul.com/contact/