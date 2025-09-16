¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ì¥¯¥¿ーÉ¬¸«¡ª¡ª ¡Ö¥´¥¸¥é·Þ·âºîÀï¡×¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥«ー¥É¤Ë¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª 2025Ç¯9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÅÐ¾ì
Ê¼¸Ë¸©Ã¸Ï©Åç¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê ¥¢¥Ë¥áÃ¸Ï©Åç¸ø±à¡×¤Ë¤¢¤ë¥¢¥Ë¥á¥Ñー¥¯¡Ö¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¡×¤Î¿Íµ¤¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥´¥¸¥é·Þ·âºîÀï¡×¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¹ç·×4¤Ä¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥«ー¥É¤¬2025Ç¯9·î¤è¤ê¿·¤¿¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¡ªº£²ó¤Ï¡¢±Ç²è¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¡Ö¥´¥¸¥é¡×¡¢¡Ö¥¥ó¥°¥®¥É¥é¡×¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥é¡×¡¢¡Ö¥Ó¥ª¥é¥ó¥Æ¡×¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ëºþ¿·¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¡Ö¥·¥¢¥¿ー¡×¤È¡Ö¥´¥¸¥é¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¡×¤È¡ÖÂÐ¥´¥¸¥éºÙË¦¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ç÷ÎÏ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤È¥«ー¥É¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£¡Ö¥´¥¸¥é·Þ·âºîÀï¡×¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥«ー¥É ¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¡¡³µÍ×
´ü´Ö¡§
2025Ç¯9·î13Æü～
¾ì½ê¡§
¡Ö¥´¥¸¥é·Þ·âºîÀï¡×Æâ¡¢³Æ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó
±Ä¶È»þ´Ö¡§
10:00～22:00¡Ê20:00ºÇ½ª¼õÉÕ¡Ë
ÎÁ¶â¡§
ÌµÎÁ¡¡¢¨ÊÌÅÓ¡¢Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
ÆâÍÆ¡§
¡Ö¥´¥¸¥é·Þ·âºîÀï¡×¤Î³Æ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥«ー¥É¡×¤¬¡¢¡Ö¥´¥¸¥é¡×¡¢¡Ö¥¥ó¥°¥®¥É¥é¡×¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥é¡×¡¢¡Ö¥Ó¥ª¥é¥ó¥Æ¡×¤Î¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£
HP¡§https://nijigennomori.com/godzilla_awajishima/?utm_campaign=pr
¢£¡Ê»²¹Í¡Ë¡Ö¥´¥¸¥é·Þ·âºîÀï¡×³µÍ×
¡Ø¥´¥¸¥é·Þ·âºîÀï¡Ù¤Ï¡¢Ã¸Ï©Åç¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿À¤³¦ºÇÂç¡¢Á´Ä¹120m¤Î¼ÂÊªÂç¥´¥¸¥é¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¡¢¶¯Âç¤µ¤ÈÇ÷ÎÏ¤ò¿¿¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÀ¤³¦Í£°ì¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
»²²Ã¼Ô¤Ï¹ñÎ©¥´¥¸¥éÃ¸Ï©Åç¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¥´¥¸¥é¤ÎÂÎÆâ¤Ë»²²Ã¼Ô¤¬ÆÍÆþ¤¹¤ë¡Ö¥¸¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¡×¤ä¡¢Èô»¶¤·¤¿¥´¥¸¥éºÙË¦¤òÝÓÌÇ¡Ê¤»¤ó¤á¤Ä¡Ë¤¹¤ë¡Ö¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥²ー¥à¡×¤Ê¤É¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÄ©¤ß¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¾ïÀß¤Ç¤ÏÀ¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¡Ö¥´¥¸¥é¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¡×¤ä¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»Ò¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ìó50¼ïÎà¤Î²ø½Ã¥½¥Õ¥Ó¤Ê¤É¤¬¡¡Í·¤ÓÊüÂê¤Î¥¥Ã¥º¥¨¥ê¥¢¡Ö¥«¥¤¥¸¥å¥¦¥Î¥â¥ê¡×¤Ê¤É¤Î¼¼Æâ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤â½¼¼Â¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ñÎ©¥´¥¸¥éÃ¸Ï©Åç¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¥´¥¸¥é·Þ·âºîÀï¡Ù¤ÎÀ¤³¦´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õー¥ÉÅù¤âÈÎÇäÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦ºÇÂç¤Î¥´¥¸¥é¤¬Ã¸Ï©Åç¤Ë¾åÎ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥´¥¸¥é·Þ·âºîÀï¡×¤Ç¤Ï¥´¥¸¥é¥°¥Ã¥º¤â½¼¼Â¡ª¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê¤Ç¤·¤«Çã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÂ¿¿ôÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Ë¹»Ò¤ä²Ä°¦¤¤¥«¥Á¥åー¥·¥ã¤òÃå¤±¤Æ¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂÎ¸³¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥´¥¸¥é¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÆþ¤ê¹þ¤á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥°¥é¥¹¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¡¢¤ªÅÚ»º¤Î¹ØÆþ¤Ë¤â¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¡Ê»²¹Í¡Ë¥°¥é¥ó¥·¥ã¥ê¥ªËÌÅÍ¼·À±135¡ë¡¡¥´¥¸¥é¥³¥é¥Ü¥ëー¥à¡Ö²ø½Ã¥é¥ó¥É¡×³µÍ×
¡Ö¥´¥¸¥é¡×¤Î70¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ÎòÂå¤Î¡Ö¥´¥¸¥é¡×±Ç²èºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿²ø½Ã¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¤·¤¿¥´¥¸¥é¥³¥é¥Ü¥ëー¥à¡Ø²ø½Ã¥é¥ó¥É¡Ù¡£
¼¼Æâ¤Ë¤Ï¡¢ÎòÂå¥´¥¸¥é¤È¿Íµ¤²ø½Ã¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ä¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡¢Áë±Û¤·¤Ë¸«¤¨¤ë¼ÂÀ£Âç¥´¥¸¥é¤Î°ìÉô¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤é¤Ë¸÷¤Î¾È¼Í¤Ç¸«¤¨Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ëÆÃ¼ì²Ã¹©¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ãë¡¦Ìë¤Ç°Û¤Ê¤Ã¤¿¼¼Æâ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¼¼Æâ¤Ë±£¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î²ø½Ã¤¿¤Á¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¹ë²ÚÆÃÅµ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡ÈÆÃÊÌÇ¤Ì³¡É¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢ÃëÌëÄÌ¤·¤Æ¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ªÉô²°¤Ç¤¹¡£
https://awaji-grandchariot.com/room/3416/
TM & ¡ÊC¡Ë TOHO CO., LTD.
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ë¥¸¥²¥ó¥Î¥â¥ê
