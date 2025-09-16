奈良の地酒蔵・梅乃宿酒造がつくる甘くておいしいシリーズ第2弾「甘くておいしいキャロット＆オレンジ」を9月17日に発売

梅乃宿酒造株式会社

梅乃宿酒造株式会社（本社：奈良県葛城市、代表取締役：吉田佳代）は、厳選したにんじんと、甘く爽やかなオレンジ果汁を使用したリキュール「甘くておいしいキャロット＆オレンジ」を、 2025年9月17日より梅乃宿酒造公式オンラインショップ及び梅乃宿酒造直営店で先行販売します。

本商品は、2024年8月に発売した「甘くておいしいトマト」での反響を受け、「甘くておいしい」シリーズ第2弾として発売します。

https://shop.umenoyado.com/Page/amakute_oishii/(https://shop.umenoyado.com/Page/amakute_oishii/)

【甘くておいしいキャロット＆オレンジ発売の背景】

梅乃宿酒造は、毎日飲みたくなるような野菜を贅沢に感じる「甘くておいしいトマト」を2024年8月に自社公式オンラインショップ及び直営店で限定販売をしておりました。本製品は発売後、 2024年8月~11月までの売上が当初目標の約5倍となる人気商品となり、多くのお客様からのご好評をいただく人気商品となったため、 2024年11月より販路を拡大し全国の酒類販売店(特約店)への流通を開始しました。

その後も「甘くておいしいトマト」は多くのお客様よりご好評をいただき、甘くておいしい野菜のお酒への需要を鑑みて、この度「甘くておいしい」シリーズ第2弾として「甘くておいしいキャロット＆オレンジ」を9月17日より自社公式オンラインショップ及び直営店で先行販売し、順次全国の酒類販売店(特約店)で販売を開始します。

【「甘くておいしいトマト」のお客様の声】

・トマトの甘みが凄い。トマト食べれない人でもこれは「イケる！」との感想でした。

・アルコールが入っていますので実際には飲めませんが朝食時に飲みたいと思えるトマトリキュールですね。

・トマトの味がしっかり濃縮されていて、身体にも優しい気がしてついついお酒が進みます。

・甘くておいしいトマト、名前の通りホントに甘くて美味しい！家族も絶賛でした！しかもお野菜のトマトだと思うと、罪悪感も薄れる（笑）

甘くておいしいキャロット＆オレンジ

720mlあたり、厳選したにんじん5本分と、甘く爽やかなオレンジ果汁を使用した、素材本来の風味と旨みを最大限に引き出したリキュールです。

香料・着色料・安定剤不使用。

口に含むと豊かに広がる自然なにんじんの味わいと、オレンジの爽やかですっきりとした風味の、野菜とフルーツを贅沢に感じる味わいが特長です。

一日の終わりにリセットするための一杯として楽しめるほか、食事シーンによく合う味わい設計になっており、ロックやストレート、炭酸割などで楽しむのもおすすめです。

甘くておいしいトマト

720mlあたりトマト27個分のトマトピューレを使用した、完熟のフルーツトマトを思わせるような甘味、旨味、酸味が広がる濃厚なリキュールです。

香料・着色料・安定剤不使用。

自然なトマトの風味ととろみが感じられ、毎日飲みたくなるような野菜を贅沢に感じる味わいが特長です。

食事シーンによく合う味わい設計になっており、炭酸割やビール割、ロックの他に、少量のレモンや塩を入れて楽しむのもおすすめです。

【飲み方】

「甘くておいしいキャロット＆オレンジ」 「甘くておいしいトマト」は、 様々な飲み方でお楽しみいただけます。ロックやソーダ割りなどの定番の飲み方の他、ビールで割る事により濃厚でフルーティな味わいのビールカクテルとしてもお楽しみいただけます。

ロックソーダ割りビール割

【フードペアリング】

サラダチキン

鶏のサッパリとした旨みと塩気が、「甘くておいしいトマト」「甘くておいしいキャロット＆オレンジ」によく合います。

ピザ

トマト系のピザに「甘くておいしいトマト」がよく合います。

シーザーサラダ

チーズの風味が特徴的なシーザーサラダに「甘くておいしいキャロット＆オレンジ」がよく合います。

【「甘くておいしいキャロット＆オレンジ」開発者コメント】

素材の風味を十分に活かした「甘くておいしい」商品にするため、人参本来の風味を活かしつつも、土臭さを感じさせない味わいを目指しました。にんじん単体ではどうしても風味のくせが強いため、相性のよい果物とのブレンドで相乗効果を狙うことにしました。そこで様々な果物とのブレンドを試した結果、オレンジとの相性が抜群だったため、「キャロット＆オレンジ」で商品化を進めました。

また「甘くておいしいトマト」と同様、割っても美味しく飲むことが出来る味の厚み・バランスにもこだわりました。にんじんピューレの配合は少なすぎると食感がさみしくなり多すぎると風味のバランスが変わるため、最適なバランスを見つけるために試行錯誤しました。

【商品情報】

≪商品名≫ 甘くておいしいキャロット＆オレンジ

≪原材料名≫ にんじん(アメリカ産、オーストラリア産)、オレンジ、レモン、スピリッツ、日本酒、糖類/酸化防止剤(ビタミンＣ)

≪アルコール度数≫ 6％

≪税込価格≫ \1,760/720mL \3,520/1800mL

≪容量≫ 720mL、1800mL

≪品目≫ リキュール

≪販売≫ 梅乃宿酒造公式オンラインショップ、梅乃宿酒造直営店、全国の酒類販売店(特約店)

≪商品名≫ 甘くておいしいトマト

≪原材料名≫ トマト(ポルトガル産)、スピリッツ、日本酒、糖類/クエン酸

≪アルコール度数≫ 7％

≪税込価格≫ \1,760/720mL \3,520/1800mL

≪容量≫ 720mL、1800mL

≪品目≫ リキュール

≪販売≫ 梅乃宿酒造公式オンラインショップ、梅乃宿酒造直営店、全国の酒類販売店(特約店)

【会社概要】

梅乃宿酒造株式会社

代表者：吉田佳代

所在地(本社)：〒639-2135 奈良県葛城市寺口27-1

設立：1893年（明治26年）

事業内容：日本酒、リキュール、各種飲料の製造・販売、 商品開発

URL：https://umenoyado.com/