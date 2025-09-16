🍇🍎 食欲の秋は“フルーツ王国あわら”へ！ 🍐

福井県あわら市

フルーツ好きのみなさん、お待たせしました！

福井県あわら市では、秋の味覚を思いっきり楽しめる「秋のフルーツパーラー～フルーツ王国交流会～」を、2025年9月20日（土）・21日（日）の2日間、芦原温泉駅前アフレアで開催します。

全国から集まったフルーツ農家さんの果物販売や、旬のフルーツを使ったスイーツ・ドリンク、さらに参加型イベントなど盛りだくさん。入場無料でどなたでもご参加いただけますので、ご家族やお友だちと一緒にぜひお越しください！

【イベント概要】

・イベント名：秋のフルーツパーラー～フルーツ王国交流会～

・開催日時：2025年9月20日（土）・21日（日） 10:00～16:00

・会場：アフレア（芦原温泉駅前）

※駐車場は西口立体駐車場・東口駐車場をご利用ください（最初の1時間無料）

・入場料：無料

【見どころ＆楽しみどころ】

🍇 全国からフルーツ農家さんが大集合！

青森のりんご、山梨のぶどう、福井の梨など、食べごろの一番おいしい完熟フルーツが食べられるのはここだけ！農家さんと直接お話ができるチャンスなのでぜひお気軽にお声がけください！

フルーツたっぷりスイーツ＆ドリンク

フルーツサンドやジェラート、ふわふわブッセなど、旬のフルーツを使った甘い誘惑がいっぱい。

🥕 地元の農産物＆グルメ

あわらの新鮮な野菜、フルーツの販売や、梨を使ったカレーなど、イベント限定のグルメも楽しめます。今年は三国町雄島付近で採れた海産物の販売もします。

みんなで参加できるイベント

・フルーツ○×クイズ（豪華景品あり！）

・Instagramフォトコンテスト：期間中あわら市坂井市のフルーツ写真を撮影し、

ハッシュタグ（「#フルーツ王国あわら」）で投稿していだいた中から、

5名様に旬の野菜・フルーツセットをプレゼント。

【このイベントについて】

通年フルーツが楽しめるあわら市・坂井市は、まさに「フルーツ王国！」

いつも食べている福井のフルーツが普通だと思っていませんか？

全国からフルーツたちをお招きして、「フルーツ王国交流会」を開催！

それぞれの産地で収穫できるものが違ったり、食べ方や食べごろが違ったり。

それぞれのフルーツ文化を学んで、食の魅力を再発見してみましょう。

【主催・企画・運営】

・主催：一般社団法人アフレア

・企画・運営：あわら市まちづくりセンター

【お問い合わせ先】

アフレア

TEL：0776-73-2270

Mail：awara@aflare.jp

福井県あわら市

全国幸福度ランキングで、2014年から6回連続1位を獲得した福井県の北の玄関口であるあわら市。

北陸有数の温泉地で、開湯140周年を迎えた「あわら温泉」をはじめ、宿場町としての文化が残る「金津地区」、淡水釣りやカヌーが盛んな「北潟湖」、北陸街道の歴史が息づく「吉崎・細呂木地区」、豊かな実りや美しい景観の丘陵地、田園、森林など、様々な魅力にあふれ、暮らす人も訪れる人も幸せな気持ちになれるスポットが数多くあります。

感幸プロモーション動画 https://www.youtube.com/watch?v=17tT6gFXkwo

HP https://www.city.awara.lg.jp/

Facebook https://www.facebook.com/awaracity

Instagram https://www.instagram.com/awara.zeitaku/?hl=ja