グループで賃貸物件14,000戸以上を管理する三幸ハウス、「ITANDI 賃貸管理」を導入

テクノロジーで不動産取引をなめらかにするイタンジ株式会社（以下「当社」）は、2025年9月より、グループで14,000戸以上の賃貸物件を管理する三幸ハウス株式会社（以下「三幸ハウス」）が、賃貸管理の業務支援サービス「ITANDI 賃貸管理」を導入し、内見予約、入居申込受付、入居者管理を開始したことをお知らせします。さらに、10月には賃貸借契約の電子化を開始予定です。

◆ 概要

2022年5月18日の改正宅地建物取引業法施行により（※1）、賃貸借・売買契約における重要事項説明の非対面化および、書類（34条の2、35条、37条書面）の電子交付が可能になったことで、賃貸借契約の完全電子化が実現し、賃貸業務における電子化のニーズが高まりました。



2025年9月より、グループで14,000戸以上の賃貸物件を管理する三幸ハウスは、賃貸管理の業務支援サービス「ITANDI 賃貸管理」を導入し、9月2日より入居者管理、9月16日より内見予約、入居申込受付の電子化を開始。さらに、10月には賃貸借契約の電子化を開始予定です。「ITANDI 賃貸管理」は、内見予約、入居申込、電子契約の利用ツールとして、3年連続で賃貸不動産仲介会社（以下「仲介会社」）の利用率No.1（※2）になるなど、多数の仲介会社のインフラとして利用いただいています。

本件により、三幸ハウスが管理する賃貸物件において、内見予約から、入居申込受付、賃貸借契約、入居中・更新・退去の手続きをオンライン上で完結できるようになり、なめらかな不動産取引を実現します。

当社は、不動産業界やその周辺領域をテクノロジーでサポートするインフラ企業となることで、不動産業に関わるすべての方々や入居者にとって、安全で利便性の高いサービスを提供してまいります。

◆ 賃貸管理の業務支援サービス「ITANDI 賃貸管理」概要

https://service.itandi.co.jp/services/kanri

不動産賃貸管理会社向けの業務支援サービスです。物件検索から内見予約、入居申込、賃貸借契約、入居者管理、更新退去手続き、原状回復工事までの一連の業務をテクノロジーで支援し、業務効率化と顧客満足度向上を実現し、不動産業界のペーパーレス化に貢献しています。また、オーナー満足度を向上させる不動産基幹システムとして、精算管理、物件管理、家主管理などの業務支援が可能です。

現在、年間100万件以上の入居申込に利用される申込システムをはじめ、3システムが3年連続で仲介会社からの利用率No. 1（※2）になり、全国の管理会社約3,800社（※3）で導入されています。

◆ 「ITANDI 賃貸管理」内見システム 概要

内見予約の受付作業や鍵情報の照会作業を自動化することで、24時間365日いつでも内見予約をすることができる、仲介会社利用率93.8%（※2）の賃貸住宅の内見予約受付システムです。内見予約の自動化により、賃貸不動産管理会社は業務を効率化し、予約重複等のトラブルを防ぎます。また、宅建業を許可されていない不正業者の自動チェック機能もあり、犯罪の抑制にも貢献します。入居希望者にとっては素早く効率的に希望の部屋を内見できるようになり、利便性が向上します。

◆ 「ITANDI 賃貸管理」申込システム 概要

入居希望者がWeb上で入力した申込に必要な情報や申込手続きの進捗を、管理会社、仲介会社、家賃債務保証会社、保険会社などに連携し、申込書提出から審査までのやりとりを効率化することができる、仲介会社利用率94.5%（※2）の賃貸住宅の入居申込受付システムです。現在、年間100万件以上（※4）入居申込で使用されており、約3,000社で導入（※5）、国内約88社の保証会社と連携（※5）しています。

◆ 「ITANDI 賃貸管理」申込システム 電子契約オプション 概要

賃貸住宅の入退去や更新に関する契約締結をオンラインで完結できるシステムです。入居申込情報(※6)との連携により各種契約情報の重複記入等、入居希望者の手間を削減し、契約書の郵送も不要なため審査完了後即日に賃貸借契約を締結することが可能です。また、賃貸借契約に付帯する、賃貸保証契約や駐車場契約などの電子契約も可能です。必要書類はカスタマイズができ、不動産会社のニーズに沿ってご利用いただけます。また契約書の電子データ化により、入力不備等、契約書の偽造、改ざん、不正アクセスやデータ障害等を防止します。

総務省が公表する「タイムビジネスに係る指針」に準拠した、一般財団法人日本データ通信協会が発行する「認定タイムスタンプ利用登録マーク」(※7)を取得しています。現在、約670社に導入(※8)、電子契約件数は年間34万件を超え(※9)ています。

◆ 「ITANDI 賃貸管理」入居者システム 概要

マイページ機能と、チャット等によるコミュニケーションで、入居者とのスムーズなやりとりを可能にする、賃貸住宅の入居中業務管理システムです。

解約申請機能や帳票作成機能によって、入居中・更新・退去に関する手続きをオンライン上で完結させることができます。

また、更新・退去で発生する電子契約もオンライン上で行うことができ、手続きの進捗状況を、物件オーナーや施工会社、保証会社やハウスクリーニング会社などの関係者へリアルタイムに共有可能です。

◆ 三幸ハウス 概要

社名：三幸ハウス株式会社

代表者：代表取締役 竹内 虎太朗

URL： https://www.sankoh-h.co.jp/(https://www.sankoh-h.co.jp/)

本社：東京都世田谷区大原1-27-4 三幸ビル

設立：1983年9月

事業内容：

・賃貸不動産の建築企画および賃貸経営のコンサルティング

・貸店舗、貸事務所、貸マンション、アパートのテナント募集斡旋

・賃貸不動産の管理

・土地・建物の売買および仲介

・火災保険代理店

・損害保険代理店

・特優賃東京都指定法人

◆ イタンジ 概要

イタンジ株式会社は、「テクノロジーで不動産取引をなめらかにする」をミッションに掲げ、不動産業における課題を解決するサービスを提供する不動産テック企業です。主力事業である、サービス提供を通じた電子入居申込数は年間約100万件以上・電子契約件数は年間約34万件以上（＊1）、入居申込・賃貸借契約関連書類等のペーパーレス化により年間約1,151万枚の紙の削減を達成（＊2）するなど不動産業界のDXを推進しています。

（＊1）対象期間：2024年4月1日～2025年3月31日

（＊2）当社基準。対象期間：2024年4月1日～2025年3月31日。当社提供の「ITANDI 賃貸管理」導入企業の推定削減枚数を元に算出

社名：イタンジ株式会社

代表者：代表取締役 社長執行役員 CEO 永嶋 章弘

URL：https://corp.itandi.co.jp/

本社：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー 42F

設立：2012年6月

事業内容：

・リアルタイム不動産業者間サイトの開発、運営

・不動産賃貸・売買業務のDXサービスの開発、運営

・不動産データサービスの開発、運営