GMOあおぞらネット銀行とシンプルフォーム 法人口座開設審査の効率化・高度化に向けAI面談の導入検証

GMOあおぞらネット銀行株式会社

GMOあおぞらネット銀行株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長：金子岳人、代表取締役社長：山根武、以下、GMOあおぞらネット銀行）と、シンプルフォーム株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO 田代 翔太、以下、シンプルフォーム）は、GMOあおぞらネット銀行における法人口座開設審査の効率化・高度化に向け、シンプルフォームのAIソリューションを活用した新たな取り組みを開始します。具体的には、既存の審査に加え、ご承諾いただいたお客さまには、取引責任者さまと生成系AIによるWeb面談を実施いたします。

【背景】

金融業界において、口座開設審査業務は、不正口座利用を防止するための入り口審査として重要な役割を担っています。そのため、法人口座開設においては、各種書類の提出や数週間にわたる審査期間が必要となることが一般的であり、お客さまの負担増やビジネス機会の損失につながっています。また審査する金融機関においても、提出いただいた書類を確認するにあたっては、人の判断に依存せざるを得ない部分があり、時間とコストがかかるという課題があります。

GMOあおぞらネット銀行はそういった課題に向き合い、改善を続けることで不正な口座開設を予防しながら、スタートアップ企業さまや中小企業さまの口座開設を推進し、ビジネス成長に貢献してまいりました。

しかしながら、まだ創業間もないお客さまにおいて必要書類が整わないなどの理由から、口座開設をお断りせざるを得ないケースも多くありました。

そこでGMOあおぞらネット銀行は、少しでも法人のお客さまの口座開設に寄与するべく、シンプルフォームと提携し、AIソリューションを活用することで、効率的かつ精度の高い審査業務を実現に向けて検証を行います。生成系AI面談の結果は、口座開設審査の精度向上と効率化に繋がるか検証したうえで、今年度中の正式導入を検討いたします。

【取り組み内容】

GMOあおぞらネット銀行の「法人口座開設ナビ」から口座開設に必要な書類をご提出いただいた後、AI面談の対象となるお客さまには、「法人口座開設ナビ」を通じてGMOあおぞらネット銀行から、取引責任者さまとAIによるWeb面談実施のご案内をお送りします。Web面談は所要時間10分程度で、事前予約は不要です。お客さまはご都合の良いタイミングで、面談を開始いただけます。

本Web面談では、生成AIを活用し、口座開設お申込時にお客さまから申告いただいた情報や提出書類に加え、シンプルフォームが独自に収集した全国500万法人の定性情報データベースを基に、AIが各企業に合わせた質問をリアルタイムに生成します。生成される質問は、申告情報、外部データ、Webサイトなど複数データの整合性を分析したうえで自動生成され、回答内容からお客さまの事業実態を多角的に把握します。これにより、これまで追加書類のご提出をお願いしていたお客さまのご負担を軽減するとともに、GMOあおぞらネット銀行側の審査業務の効率化と精度向上を実現します。

さらに、Web面談の記録と口座開設お申込時の申告・提出情報を統合し、AIが自動で「総合評価レポート」を生成します。審査担当者はこのレポートを確認し、評価点と留意点（または確認点）を把握します。もし留意点がある場合は、AI面談の記録を照会することで、審査の精度向上を図ります。

GMOあおぞらネット銀行とシンプルフォームは、法人口座開設にとどまらず、融資やモニタリングといった、ほかの法人取引への展開も視野に入れ、引き続き、両社で効率かつ高度化を実現する審査・業務モデルの構築を目指し、お客さまのさらなる利便性向上に資する取り組みを進めてまいります。

*AIによるWeb面談実施前に、面談の流れと、実施時の注意事項が表示されます。また同画面内にて、お客さまにプライバシーポリシーと利用規約にご同意いただいた後、面談が開始されます。Web面談によって収集された情報は、シンプルフォームにて保管・管理され、取り扱い方針に基づいて運用されます。

＜AIによるWeb面談実施のフロー図＞

＜AIによるWeb面談時の画面イメージ＞

【各社代表コメント】

GMOあおぞらネット銀行株式会社 執行役員・テクノロジー＆プロセシンググループ長 金子 邦彦

GMOあおぞらネット銀行は、中長期戦略の柱の一つとして「スモール＆スタートアップ企業向け銀行No.1」を掲げ、システム開発の内製化という強みを生かし、最新テクノロジーを積極的に導入することで、利便性の高い金融サービスを迅速かつ的確に提供しています。 このたびシンプルフォームさまと、法人口座開設審査において、AI面談という新たなソリューションを活用し、審査の効率化と高度化を両立させるモデルを構築します。これにより、不正口座の開設リスクを抑制しながら、お客さまの利便性を最大限に高め、より多くのお客さまが迅速に口座開設いただけるよう、新たな可能性に挑戦します。

シンプルフォーム株式会社 代表取締役CEO 田代 翔太

私たちが目指すのは、すべての法人に一律の基準を当てはめるのではなく、各法人の実態やリスクに応じた判断を、テクノロジーと仕組みで一層確実に支えていくことです。全国500万法人に関する大量の定性情報を、生成AIの技術を用いて分析することによって、1社ごとに最適化された見極めが、非対面環境下においても現実的になったことに希望を感じています。

今回の取り組みは、お客さまの利便性を維持したまま、高度な見極めを実現するための大きな一歩です。挑戦する企業に門戸を開き続けるGMOあおぞらネット銀行さまと、この取り組みをご一緒できることを誇りに思います。

【GMOあおぞらネット銀行株式会社について】

「すべてはお客さまのために。No.1テクノロジーバンクを目指して」をコーポレートビジョンに掲げ、新しいネット銀行として2018年7月に誕生しました。システム開発を内製化することで、お客さまに寄り添った金融・決済サービスをスピード感をもって提供しています。オンラインでの口座開設申込や、申込から利用開始までのスピード、各種手数料の安さ、利便性の高い資金調達サービス、銀行APIの充実などを理由に、スモール＆スタートアップ企業のお客さまを中心にご利用が急増していることを受け、中長期の戦略として3つの大きな柱「1.スモール＆スタートアップ企業向け銀行No.1」、「2.BaaS（組込型金融サービス）No.1」、「3.テックファーストな銀行No.1」を掲げ、“お客さまのビジネスの成長＝当社の成長”として、共に成長する銀行であるべく、当社一同、新たなシステムの開発や、サービスの提供などに向けて邁進しております。

【シンプルフォーム株式会社について】

法人取引における審査業務を、非対面を前提とした最適な形へアップデートすることを目指し、審査体制の構築及び運用支援を行っています。審査業務に必要な、全国500万法人に関する定性情報の収集とデータベース構築に取り組み、このデータベースを基盤としたプロダクト「SimpleCheck」「SimpleMonitor」を開発、提供しています。銀行・クレジットカード会社・プラットフォーマーなどを中心に採用され、金融犯罪防止や業務生産性の向上に寄与しています。

【GMOあおぞらネット銀行株式会社 会社概要】

本店：東京都渋谷区道玄坂1―2―3 渋谷フクラス

代表者：代表取締役会長 金子 岳人、代表取締役社長 山根 武

資本金：241億2,996万円

URL： https://gmo-aozora.com/

【シンプルフォーム株式会社 会社概要】

本社：東京都目黒区大橋1-5-1 クロスエアタワー8階

代表者：代表取締役CEO 田代 翔太

資本金：29億3,400万円（資本準備金等も含む）

URL： https://www.simpleform.co.jp/