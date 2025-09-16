科学的根拠に基づくパーソナライズ栄養コーヒー「TYPE FOOD COFFEE」　2025年9月16日（火）より販売開始

株式会社ユカシカド

株式会社ユカシカド（代表取締役CEO 美濃部慎也、本社:東京都渋谷区、以下「ユカシカド」）は、検査結果から自分に合った栄養が摂れるパーソナライズ栄養コーヒー「TYPE FOOD COFFEE」を2025年9月16日より一般販売を開始します。

＜開発背景＞

当社が実施した「TYPE FOOD 購入動機調査」において、購入者の約3人に2人が「科学的根拠」を理由に商品を選んでいることが分かりました。

味や価格、手軽さといった従来の基準に加え、エビデンスを重視する姿勢が広がっています。

同様の傾向は海外の調査レポートなどでも報告されており、

- 全ての世代でウェルネスを重視- 自然志向から科学的根拠重視へのシフト- 自宅検査キットの普及- パーソナライゼーションが今後の中心に

といった潮流が示され、生活者の価値観がより科学的根拠やパーソナライズへと移行しつつあることが明らかになっています。

＜商品概要＞TYPE FOOD COFFEE について

パーソナライズ栄養コーヒー「TYPE FOOD COFFEE」は、尿検査によって今の自分に必要な栄養タイプ（5つのTYPE）を判定し、その結果に合わせて16種類の栄養素を配合したコーヒーです。

コーヒーのコクや苦味と、特有の風味を持つ栄養素をバランスよくブレンド。

何度も試作を重ねることで、美味しさと栄養機能性の両立を実現しました。

特徴

・尿検査から導かれるパーソナライズ設計

・ビタミンなど16種類の栄養素を調整し、5つのTYPEに分類

・毎日の習慣「コーヒー」を通じて自然に栄養補給

商品情報

＜商品名＞

TYPE FOOD COFFEE Standard Blend

「SINFONIA」（粉）

＜販売価格＞

1,712円（税込）

＜内容量＞

110g

＜商品名＞

TYPE FOOD COFFEE Standard Blend

「SINFONIA」（ドリップバッグ）

＜販売価格＞

2,000円（税込）

＜内容量＞

10袋

販売開始日：2025年9月16日

販売場所： TYPE FOOD公式ストア https://lp.typefood.jp/trialset/coffee/sinfonia-001/

＜パーソナライズ栄養食ブランド「TYPE FOOD」について＞

TYPEFOOD（タイプフード）は、体質が一人ひとり異なることに着目して生まれたパーソナライズドフードブランドです。性格や顔が違うように、必要な栄養バランスも人によって異なります。TYPEFOODでは尿検査による栄養解析を行い、科学的根拠に基づいて不足しがちなビタミンやミネラル、タンパク質などを明確にし、その人に最適な組み合わせを提案します。アパレルを選ぶように自分に「FIT」する商品を選べる点も特徴で、ラインナップは70種類以上に及び、食事やサプリメントを生活スタイルに合わせて柔軟に取り入れることが可能です。自分に合った栄養を日常的に摂取することでコンディションを整え、より良いパフォーマンスにつなげていくことを目指せる、新しい時代の栄養食ブランドです。

ブランドサイト：https://typefood.jp/

＜ユカシカド社について＞

「国内外を問わず平等な環境と機会の創造に全力を尽くし、努力できる才能を持っている人が強くなれる世界をつくる。」をミッションに、科学的根拠に基づいた栄養改善を事業コンセプトに掲げ、栄養検査・栄養食品をはじめとした栄養改善に関するソリューションを総合的に提供するスタートアップ企業です。

【会社概要】

会社名：株式会社ユカシカド

代表者：代表取締役CEO 美濃部慎也

設立：2013年3月15日

資本金：1億円（資本準備金含む）

所在地：東京都渋谷区神宮前5-53-67 コスモス青山 コスモスサウス3F

事業内容：栄養検査事業、栄養補助食品の製造・販売

URL：https://www.yukashikado.co.jp/

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞

広報担当：井上（直通：050-3092-5653）

Mail：info@yukashikado.co.jp