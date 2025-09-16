メルちゃんと雪印メグミルク「牧場の朝ヨーグルト」がコラボレーション！

　株式会社パイロットコーポレーション（本社：東京都中央区京橋、代表取締役社長：藤崎 文男）玩具事業部は、主力商品のメルちゃんシリーズと雪印メグミルク「牧場の朝ヨーグルト」がコラボレーションした商品を9月27日（土）に、主な玩具専門店・量販店で発売いたします。






※メルちゃんの人形は別売りです。



◆雪印メグミルクとコラボレーションした玩具が登場！

雪印メグミルクの「牧場の朝ヨーグルト」がメルちゃんのパーツになりました。ふたは本物みたいに


めくって剝がすことができます。ヨーグルト本体にスプーンを差し引き抜くとヨーグルトが乗ったように見え、メルちゃんのお口に近づけると、パクッと本当に食べたように見えます。何度でも繰り返し遊ぶことができます。


・メルちゃん× 「牧場の朝ヨーグルト」 遊び方動画


https://www.youtube.com/shorts/f8Wd1VB9u-s?feature=share






商 品 名 　 ：牧場の朝ヨーグルト


希望小売価格：1,320円（税抜価格1,200円）


対象年齢 　 ：3歳以上


セット内容 ：ヨーグルト（本体、フタ）、


　　　　　　　 スプーン


発 売 日 ：2025年9月27日（土）





　　　　　

◆雪印メグミルク「牧場の朝ヨーグルト」メルちゃんパッケージが発売

　雪印メグミルク 牧場の朝とのコラボレーションとして、メルちゃんパッケージの「牧場の朝ヨーグルト」が期間限定で発売となります。




商品名：雪印メグミルク「牧場の朝ヨーグルト」


　　　　生乳仕立て


発売地域：全国


内容量：70g×3個


希望小売価格：オープン価格


発売日：2025年9月から順次発売







◆メルちゃんシリーズの累計販売数1000万体を突破記念イベントが順次開催！

　3月から始まった、メルちゃんシリーズの1000万体突破記念イベントの開催が追加決定しました。


メルちゃんとネネちゃんに会いに、ぜひお近くのお店に遊びに来てくださいね。


イベント内容：☆メルちゃん・ネネちゃんと一緒に撮影しよう♪


　　　　　　　☆メルちゃんとおそろいドレス撮影会


　　　　　　 ☆メルちゃん商品購入者限定抽選会



１.開催日：2025年9月20日（土）


　開催店舗：トイザらス・ベビーザらス福岡かすや店



２.開催日：2025年9月21日（日）


　開催店舗：トイザらス・ベビーザらス佐賀店





≪株式会社パイロットコーポレーション玩具事業部について≫


　当社では、温度の変化で色が変わるインキ「メタモインキ」を応用し、未就学児童向けの知育玩具をはじめとする様々な玩具の企画開発を行っております。主な商品に「スイスイおえかき」シリーズ、抱き人形「メルちゃん」シリーズがあります。いずれもロングセラー商品で「スイスイおえかき」は2025年で発売25年目、「メルちゃん」は発売33年目を迎えました。今年で24年目を迎えた「アヒル隊長」なども含め、これからも玩具を通じ、子供たちに感受性と創造性をのばす「夢と小さな驚き」を提供し続けます。







≪会社概要≫


　社名　　　　　　：株式会社パイロットコーポレーション


　創立年月日　　　：1918年1月27日（大正7年）


　設立年月日　　　：2002年1月4日（平成14年）


　資本金　　　　　：23億4千万円


　代表取締役社長　：藤崎 文男


　本社所在地　　　：〒104-8304 東京都中央区京橋2-6-21


　事業内容　　　　：筆記具をはじめとしたステイショナリー用品及び玩具の製造、仕入れ及び販売




【掲載時の商品に関するお問合わせ先】


株式会社パイロットコーポレーション


おもちゃのお問合せ窓口　　TEL：0120-72-8160


月～金（祝祭日を除く）　9:00～17:00