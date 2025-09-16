TCB東京中央美容外科の松村圭祐医師が福知山警察署の一日署長に就任！ピアノ演奏と対談で交通安全を呼びかけます。

TCB東京中央美容外科

日本全国に104院（2025年9月現在）を展開する美容クリニック TCB東京中央美容外科（理事長：寺西 宏王、以下「TCB」）の松村圭祐医師は、9月20日(土)に京都府福知山警察署の一日署長に就任し、同日開催されるイベント「2025秋の交通安全運動スタート式」にてピアノ演奏と対談を行い、交通安全を呼びかけます。

2025秋の交通安全運動スタート式

2025秋の交通安全運動スタート式

～Traffic Safety Music Concert～

ピアニスト兼医師

TCB東京中央美容外科医師

元豊岡病院フライトドクター

松村圭祐さん

音楽療法カウンセラー

Maiさん

○開催日時

令和7年９月20日(土)午後1時00分から午後3時30分（午後0時30分開場）

○開催場所

福知山市厚生会館（京都府福知山市字中ノ170番地の5(https://maps.app.goo.gl/E19QgZXVrzZMjJzG9)）

※ご来場の際は、近隣のパーキングをご利用ください。

○参加費

無料、事前申込不要、反射材グッズプレゼント

○イベント内容

１ 秋の交通安全功労者等表彰式

２ 交通安全対談

ピアニスト兼元豊岡病院フライトドクター松村圭祐さん＆音楽療法カウンセラーMaiさん

３ 演奏 福知山成美高等学校吹奏楽部

４ ピアノ演奏 ピアニスト兼元豊岡病院フライトドクター 松村圭祐さん

５ キッズポロシャツ紹介 福知山防犯協会

６ 交通安全ソング「おおぞらの下をあるこう」

音楽療法カウンセラーMaiさん＆福知山幼稚園園児

７ 防犯交通安全メッセージ発表など 惇明小学校児童

子どもから大人まで楽しめる交通安全のイベントです！

ぜひお楽しみに！

共催 京都府福知山警察署・（一財）京都府交通安全協会・福知山交通安全協会・福知山防犯協会・福知山市交通対策協議会

イベントに関するお問い合わせ 京都府福知山警察署 交通課 0773-22-0110

TCB 松村圭祐 医師

松村 圭祐 Keisuke Matsumura

TCB東京中央美容外科 医師

＜経歴＞

2014年 宮崎大学医学部 卒業

2014年 宮崎県立宮崎病院

2016年 公立豊岡病院組合立豊岡病院 但馬救命救急センター

2024年 TCB東京中央美容外科

かつて北近畿エリアでフライトドクターとしてドクターヘリに搭乗し、数多くの命と向き合ってきた松村圭祐医師。但馬救命救急センターを拠点に、同世代の中では日本一のフライト件数を経験。救命の現場で培った冷静な判断力と確かな手技を礎に、現在は美容外科医として理想の美を追求する方々を支えている。「命の儚さを知るからこそ、自分を大切にしようとする気持ちに寄り添いたい」という想いを胸に、美しさの先にある“人生の輝き”を届け続けている。

一方で、4歳よりヤマハ音楽教室に通い、第19回宮日音楽コンクール最優秀賞など数々のコンクールで受賞歴を重ねてきたピアニストでもある。

今年6月にはドクターヘリの安全運行を願いチャリティーコンサートでピアノを演奏。

【TCB】医療搬送用ヘリ事故 追悼チャリティーコンサートを開催しました。ドクターヘリと救急医療に対する理解と発展、そして空の安全を願って。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000266.000034186.html

医療と音楽という異なる道を真摯に歩み続けてきた彼の演奏は、技術だけではなく、人生と向き合ってきた者ならではの深い感情が込められている。

医師としての経験を原点に、旋律に敬意と想いを託す--

その音は、静かに、しかし確かに、人の心を震わせる。

・TCBクリニック概要

TCB東京中央美容外科は日本全国に104院を展開する美容クリニックグループです。身体への負担の少ないプチ整形をはじめとしたさまざまなメニューを取り揃え、患者様の「キレイを幸せに」を実現します。「理想のあなたを着飾る」美容医療を。TCBは徹底したカウンセリングとシミュレーションにより、患者様の「理想」をどこまでも追い求めます。

クリニック名：TCB東京中央美容外科

理事長：寺西 宏王

クリニック数：104院（2025年9月時点）

診療時間：9：00～19：00

（9：00～10：00はカウンセリングのみ・一部の院では診療時間が異なります）

休診日：院により異なります 【WEB・LINE予約は24時間365日受付中】

オフィシャルサイト：https://aoki-tsuyoshi.com/





■本件に関するお問い合わせ

広報担当 石川 将之（一般社団法人メディカルアライアンス）

ishikawa.masayuki@medical-alliance.or.jp