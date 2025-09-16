乳児用調製粉乳では日本初！「明治ほほえみ」「明治ステップ」がビフィズス菌配合に関する承認を取得！

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、「明治ほほえみ」ブランドでビフィズス菌を配合した乳児用調製粉乳の製造に関する承認を、「明治ステップ」ブランドでビフィズス菌を配合した幼児用調製粉乳の製造に関する承認を、それぞれ内閣総理大臣より取得しました。なお、乳児用調製粉乳においてビフィズス菌を配合することの承認は日本で初めてとなります。

この承認を受け、当社が約300株のビフィズス菌ライブラリーから赤ちゃんの日々の健康を考え選び抜いた「ビフィズス菌OLB6378」を配合した商品を、「明治ほほえみ」では2025年11月25日以降、「明治ステップ」では2026年春頃に発売する予定です。

１．「ビフィズス菌OLB6378」について

ビフィズス菌は、離乳前の赤ちゃんのお腹に多く、赤ちゃんがからだの中から元気に育つために大切な役割を果たすといわれています。

「ビフィズス菌 OLB6378 」は離乳前の赤ちゃんから得た当社独自のビフィズス菌です。当社が約 300 株のビフィズス菌ライブラリーから、赤ちゃんの日々の健康を考え選び抜きました。

「ビフィズス菌OLB6378」の顕微鏡写真

２．承認取得および商品開発の背景

授乳方針に関する当社の調査※1では、ミルクのみで子育てをしようとしている人は、年々増加しています。その一方で、「子どもの健康に対する悩み」に関する当社の調査では、「必要な栄養を十分に与えられているかどうか」という悩みを抱えている方が最も多く、年々増加している悩みは「免疫力の向上」でした。これらの結果から、ミルクでの子育ても取り入れたい一方で、子どもがからだの中から元気に育つために、栄養を十分に与えたいというニーズが見受けられました。こうしたニーズを踏まえ、当社は赤ちゃんの日々の健康をサポートすることを目指して、ビフィズス菌を配合した調製粉乳商品の承認取得および開発に取り組みました。

■子どもの健康に対する悩み





３．承認概要および商品発売時期





４．商品パッケージ※2

商品の発売に合わせて、品質や信頼感、栄養価値をよりわかりやすくお伝えするパッケージに変更します。

「明治ほほえみ 780g」 希望小売価格：3,601円（税込）

今後も赤ちゃんがいつでも安全に、かつ安心して栄養摂取ができるよう、品質に関する研究を続けるとともに、社会全体で育児がしやすい環境づくりをサポートしてまいります。

※1：当社調べ（2011年、2022年～2024年）

※2：対象商品より一部抜粋