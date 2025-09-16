初のアニメ化作品『野生のラスボスが現れた！』「ABEMA」で9月27日（土）夜10時30分より地上波1週間先行・無料独占配信決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、新作秋アニメ『野生のラスボスが現れた！』を、2025年9月27日（土）から毎週土曜夜10時30分より地上波1週間先行・無料独占配信いたします。

『野生のラスボスが現れた！』は、シリーズ累計140万部突破を突破した、小説投稿サイト「小説家になろう」発、「アース・スターノベル」にて刊行中の炎頭（原作）、YahaKo(イラスト)による人気ライトノベルが原作で、本作では“黒翼の覇王”と人々から恐れられ勇者との最終決戦の末に封印されていたルファス・マファールが、200年後、魔神族に対抗する勇者として召喚されることからはじまる“憑依転生ダークファンタジー”が描かれます。謎と伏線が張り巡らされた重厚なストーリーが人気を博しており、葉月翼によるコミカライズ版も連載中。10月よりスタートする初のTVアニメにも注目が集まっています。

このたび「ABEMA」にて、『野生のラスボスが現れた！』の地上波1週間先行・無料独占配信が決定いたしました。地上波放送から1週間先駆け、9月27日（土）から毎週土曜夜10時30分より、「ABEMAアニメチャンネル」にて先行無料放送。また、放送1週間後（地上波放送同刻）の毎週土曜日夜10時30分より無料配信を開始し、以降最新話までいつでも無料でお楽しみいただけます。

注目の“憑依転生ダークファンタジー”『野生のラスボスが現れた！』を、無料でお楽しみいただけるのは「ABEMA」だけです。ぜひこの秋は「ABEMA」で、“黒翼の覇王” ルファスの復活の物語をお楽しみください。

■『野生のラスボスが現れた！』地上波1週間先行・無料独占配信 概要

(C)炎頭/アース・スター エンターテイメント/野生のラスボスが現れた！製作委員会

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年9月27日（土）夜10時30分～（以降、毎週土曜日夜10時30分より放送）

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

初回URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/8fuvFvjSPwDtaT

※放送1週間後(地上波放送同刻)の毎週土曜日夜10時30分より、地上波放送回の無料配信を開始いたします。以降、最新話までいつでも無料でお楽しみいただけます。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※1）なら、放送開始直後からいつでも見放題！

配信開始日時：2025年9月27日（土）夜10時30分～（以降、毎週土曜日夜10時30分より配信開始）

番組URL：https://abema.tv/video/title/11-76

【作品概要】

〈INTRODUCTION〉

ミズガルズ暦2800年、“黒翼の覇王”と人々から恐れられた「ルファス・マファール」は、「七英雄」と呼ばれる勇者たちとの最終決戦による激闘の末、その覇道に終焉を迎える。

覇王の封印によって安寧の時代が訪れるかに思われたが・・・、力の均衡が崩れた事で、世界は魔神族の脅威にさらされるのであった。

それから200年後──、魔神族に対抗すべく人類は新たな勇者の召喚を試みる。しかしそこに現れたのは、長き封印から目覚めた覇王ルファスの姿だった！

〈CAST〉

ルファス・マファール：小清水亜美

ディーナ：薄井友里

アリエス：首藤志奈

リーブラ：東城日沙子

アイゴケロス：内田直哉

パルテノス：かないみか

ウィルゴ：大森こころ

アリオト：武内駿輔

メグレズ：前野智昭

メラク：平川大輔

ベネトナシュ：明坂聡美

〈STAFF〉

原作：炎頭（アース・スターノベル アース・スター エンターテイメント刊）

原作イラスト・キャラクターデザイン原案：YahaKo

コミカライズ：葉月翼

監督：ほりうちゆうや

シリーズ構成：筆安一幸

キャラクターデザイン：海老澤舞子

サブキャラクターデザイン：小林多加志・上野翔太

色彩設計：小日置 知子

美術監督：安田 ゆかり

撮影監督：寺本 憲正

編集：小口 理菜

音響監督：久保 宗一郎

音響制作：東北新社

音楽：TECHNOBOYS PULCRAFT GREEN-FUND

アニメーション制作：ワオワールド

オープング・テーマ：岸田教団&THE明星ロケッツ「レベルを上げて物理で殴る」

エンディング・テーマ：長瀬有花「ミギヒダリ」（作詞・作曲 meiyo）

公式HP：https://www.lastboss-anime.com/

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。

また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。

さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

