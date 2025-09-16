水墨画家・土屋秋恆 個展「ー墨脈ー 現代水墨をめぐる氣」
土屋秋恆 個展「ー墨脈ー 現代水墨をめぐる氣」
水墨画家・土屋秋恆の個展「ー墨脈ー 現代水墨をめぐる氣」を、東京原宿のキャットストリートにあるギャラリーCreative Space Akademeia 21 Harajukuにて、9月19日（金）から10月5日（日）まで開催いたします。墨の濃淡やにじみで“呼吸や循環”といった生命のリズムを表現した作品群を多数展示し、同時に販売もいたします。
土屋秋恆からのコメント
ー墨脈ー
墨の濃淡と発散、身体の呼吸と循環。
その二つの脈動を現代水墨で可視化する。
「間」を、水墨とストリートアートの融合によって再解釈し、円山応挙の系譜に連なる水墨とグラフィックな表現を結び直す。
間・心・呼吸、そして先祖や自然への畏敬が円相の内を巡り、空間を静かに包む。
ーPulse of Inkー
Ink flows in shades and diffusions, echoing the rhythms of breath and circulation.
Through contemporary sumi-e, where each stroke carries both presence and emptiness, these twin pulsations are brought to life.
Fusing the spirit of ink painting with street art, the work reimagines ma, the living space between, where silence breathes and connection unfolds.
In this dialogue, the lineage of Maruyama Ōukyo - the 18th-century master who introduced realism and clarity to Japanese painting - meets a modern graphic language.
Heart, breath, and reverence for ancestors and nature flow within the ensō, the Zen circle symbolizing wholeness and infinity, quietly enveloping the space.
＝＝＝＝＝
水墨画家・土屋秋恆 個展「ー墨脈ー 現代水墨をめぐる氣」
■会期：2025年9月19日（金）～10月5日（日）11時～19時
※毎週火曜日休館
■場所：Creative Space Akademeia 21 Harajuku
東京都渋谷区神宮前5ー27ー7
https://creativespace.akademeia21.ac.jp/access/
■入場料：無料
■主催：株式会社スピーディ
＝＝＝＝＝
土屋秋恆 Shukou Tsuchiya
現代水墨画家・南北墨画会 師範・墨閃会 代表
18歳より伝統的な水墨画会である南北墨画会で個展技法を体得し、2年という異例の早さで師範となる。以来、古典とコンテンポラリーの融合をテーマに作品を発表し続け、Dior、FENDI、Ferrari、Audi、LEXUS など国内外のトップブランドとのコラボレーションをはじめ、アーティストPVへの作画提供、NHK水墨画特集番組の解説など活動は多岐にわたる。
2024
・個展（GNZA SIX蔦屋 ）
・個展- 奉納 （京都建仁寺 両足院 ）
・コラボ展示（有楽町阪急メンズ東京）土屋秋恆 X RAFLUM.
2022
・個展 （京都 余花庵 ）
・個展 （原宿 ART in Gallery ）
2021
・個展 （新宿高島屋 美術画廊）
2020
・個展 （高島屋 大阪店 ）
・展示・講演-揮毫（インド理科大学院 ）
・寄贈（インド日本国総領事 鳳凰図）
2019
・個展 （ロサンゼルスSpeedy Gallery ）
・受賞（全国水墨研究会合同展 無監査大賞）
2018
・個展 （青山SCÈNE）
・個展（広尾Speedy Gallery )
2017
・奉納（松陰神社 松下虎図）
・寄贈（ ブータン国王室 雷竜図）
2015
・講演-寄贈（スペインサラマンカ大学ABC美術館）
2013
・個展（ニューヨークFine Art Gallery ）
・奉納（ 東霧島神社 龍神図）
2011
・出展（フランスSalon “Carrousel du Louvre）
・奉納（和歌山 無量寺 虎図模写）
2009
・受賞（全国水墨研究会合同展 大賞）
2007
・受賞（全国水墨研究会合同展 準大賞）
2003
・招待参加（イタリアフィレンツェビエンナーレ）
2000
・受賞（全水墨画公募展 審査員会賞）
1999
・受賞（日本書画展 褒賞）
1996
・仏師 水戸川櫻華氏に仏像彫刻を師事
1995
・具体美術協会 松田豊氏に現代美術を師事
1992
・水墨画家 斉藤南北 寺山南楊 両氏に水墨画を師事