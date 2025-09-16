新宿店発、アイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」ポスター VOL.317静岡県が生んだアイドルfishbowlが初登場

タワーレコード株式会社

タワーレコードでは新宿店始動のアイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」VOL.317に、10月3日（金）に『蒼霞/斜陽』を発売するfishbowlが決定。シングル購入者にタワーレコード対象店舗ではポスターを、オンラインではポストカードを特典として差し上げます。

fishbowlは、2021年に結成された静岡県発のアイドルグループです。地元・静岡県出身のメンバーで構成されており、地域に根差した活動を展開しています。最大の魅力である“静岡の風”を感じられる楽曲は、サウンドプロデューサーであるヤマモトショウが手掛け、軽快でポップなメロディーが特徴のひとつ。グループとしても、メンバー個人としても、静岡県内の多くの団体や企業から応援を受けており、まさに静岡を代表する存在として注目されています。

シングル発売を記念してタワーレコードでは、『蒼霞/斜陽＜通常盤＞』を対象店舗にて購入した方にコラボポスターを、タワーレコード オンラインでご購入の方にポストカードを先着でプレゼントします。

タワーレコード オンラインニュースページ

https://tower.jp/article/news/2025/09/16/n101(https://tower.jp/article/news/2025/09/16/n101)

■「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボポスタープレゼント

対象店舗：札幌パルコ店/仙台パルコ店/新宿店/横浜ビブレ店/新潟店/静岡店/ららぽーと磐田店/名古屋パルコ店/梅田NU茶屋町店/広島店/高松丸亀町店/福岡パルコ店/那覇店

対象商品：蒼霞/斜陽＜通常盤＞

■「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボポストカードプレゼント

対象店舗：タワーレコード オンライン

対象商品：蒼霞/斜陽＜通常盤＞

※ポスターおよびポストカードは、予約者優先で先着にてプレゼントとなり、なくなり次第配布を終了します。

※通常盤のみ対象（静岡県限定販売の『蒼霞/斜陽＜静岡盤＞』は対象外）

※前金予約リリースイベントでご予約された商品は、特典付与の対象外となります。

【商品情報】

アーティスト名：fishbowl

タイトル：蒼霞/斜陽＜通常盤CD＞

発売日：10月3日（金）

価格：1,500円（税込）

品番：ASPQ-0049

アーティスト名：fishbowl

タイトル：蒼霞/斜陽＜静岡盤CD＋DVD＞

発売日：10月3日（金）

価格：2,000円（税込）

品番：ASPQ-0050

※静岡県内のショップ限定発売

【プロフィール】

静岡発、2021年にスタートしたアイドルグループ。fishbowl（フィッシュボウル）とは「金魚鉢」という意味で、「金魚」のような形に見えるといわれる静岡県すべてを包み込めるアイドルになれるようにということで名付けられた。プロデューサーは、FRUITS ZIPPER、きゅるりんってしてみて、私立恵比寿中学、でんぱ組.inc等の様々なアイドル等に楽曲を提供しているヤマモトショウが担当。