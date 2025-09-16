ジェムマッチローグライト『ANTHEM#9』の「新キャラクター発表トレーラー」公開！声優キャストも発表！

株式会社集英社ゲームズ

株式会社集英社ゲームズ（本社：東京都千代田区、以下 集英社ゲームズ）は、本日9月16日にジェムマッチローグライト『ANTHEM#9』の新キャラクター、快楽主義ギャンブラーの『ファニー』と自称正義のヒーローの『ベニ』が登場する「新キャラクター発表トレーラー」と3名のキャラクターが描かれた新キービジュアルをあわせて公開したことをお知らせいたします。『ファニー』は、銃を用いた派手で大胆な戦闘スタイルが特徴的なキャラクターで、『ベニ』は、少数部族の誇りを胸に戦う格闘家です。また、『ルービット』、『ファニー』、『ベニ』3名の声優キャストと「東京ゲームショウ2025」の出展情報もあわせて発表いたしました。

■『ANTHEM#9』「新キャラクター発表トレーラー」、新キービジュアル、新キャラクター紹介、声優情報公開日時：

2025年9月16日（火）12時

■『ANTHEM#9』「新キャラクター発表トレーラー」URL：

https://youtu.be/5lJxDcFpYd8

『ANTHEM#9』「新キャラクター発表トレーラー」スクリーンショット

「新キャラクター発表トレーラー」では、『ファニー』と『ベニ』それぞれの独特な戦闘スタイルと個性的なプレイフィールを紹介しています。ファニーの超大量コンボによる派手な演出と、ベニの重厚なバフ戦略による必殺の一撃をぜひご覧ください。

『ANTHEM#9』新キービジュアル

イラストレーターのイカダ氏（ https://x.com/Parsley_Planet9 ）に『ルービット』と新キャラクターの『ファニー』『ベニ』の3人のキャラクターが勢揃いした新キービジュアルを手掛けていただきました。それぞれのキャラクターカラーをイメージしたアートワークになっています。

『ANTHEM#9』新キャラクターについて

ファニー

快楽主義者のギャンブラー。

銃を用いた派手で大胆な戦闘スタイルが特徴的。

APを消費して、ダブルジェムを分割することができる。

ジェムの総数を増やすことで多段発動するスキルとの相性が抜群！

ハイリスク・ハイリターンな戦略で、他のキャラクターでは真似できない超大量コンボの爽快感を味わえる！

ベニ

少数部族の誇りを胸に戦う格闘家。自称「正義のヒーロー」！

APでジェムを消費する代わりに、攻撃力、シールド、回復効果など様々なバフ効果を得られる。

一撃に全てを込める重厚な戦い方で、バフを積み重ねて放つ必殺の一撃や、鉄壁の守りで敵を圧倒する。

「悪は絶対に許さない！」という信念のもと、圧倒的パワーで正義を貫け！

『ANTHEM#9』声優情報について

貫井柚佳（ルービット）

AIR AGENCY所属

高塚智人（ファニー）

マウスプロモーション所属

中村カンナ（ベニ）

Rush Style所属

「東京ゲームショウ2025」での試遊展示とノベルティ配布、コンボチャレンジについて

■『ANTHEM#9』出展について

『ANTHEM#9』は2025年9月25日から9月28日まで開催される「東京ゲームショウ2025」に試遊出展いたします。デモは、「BitSummit the 13th」で出展した内容と同じもので、プレイアブルキャラクターは『ルービット』のみでのプレイとなります。

■『ANTHEM#9』ノベルティ配布について

会場では『ANTHEM#9』オリジナル缶バッジマグネットをプレゼントいたします。今回公開した新キービジュアルに登場する『ルービット』『ファニー』『ベニ』3キャラクターのイラストを使用した缶バッジを3種ランダムでの配布となります。

■ノベルティ配布条件（以下のいずれか）

・『ANTHEM#9』の試遊

・『ANTHEM#9』Steam(R)ページでのウィッシュリスト登録

・集英社ゲームズ 公式 NEWS X アカウントのフォロー（https://x.com/ShueishaGamesON）

※ノベルティは無くなり次第終了とさせていただきます。

■『ANTHEM#9』コンボチャレンジについて

「東京ゲームショウ2025」集英社ゲームズブース内では、『ANTHEM#9』のコンボチャレンジを開催いたします。『ANTHEM#9』エキスパートモードNormal以上の難易度で30コンボ以上を達成してクリアした方に『ANTHEM#9』オリジナルTシャツをプレゼントいたします。

※各日先着5名様に配布で、無くなり次第終了とさせていただきます。

『ANTHEM#9』概要

■対応機種：Steam(R)

■ジャンル：ジェムマッチローグライト

■発売日：2025年冬 予定

■プレイ人数：1人

■言語：日本語 / 英語 / 韓国語 / 中国語（繁体字） / 中国語（簡体字）

■発売：集英社ゲームズ

■開発：koeda

■コピーライト：(C)koeda / SHUEISHA, SHUEISHA GAMES

■『ANTHEM#9』Steam(R)ページURL：https://store.steampowered.com/app/2656490/ANTHEM9/

■クリエイタープロフィール

koeda（ https://x.com/koeda68287606 ）

「集英社ゲームクリエイターズ CAMP GAME BBQ vol.2 デモなし部門」で大賞受賞のデビュー作『ANTHEM#9』を開発するゲームクリエイター。業界経験なし、プログラマーでもない。それでもゲーム開発への夢を捨てきれず、30過ぎにして入門書片手に一念発起した異色の個人開発者。右も左も分からないながら、ひたすらゲーム開発に向き合い、熱き心でクリエイティブ活動に邁進している。