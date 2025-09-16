新講習「CRM基礎コース」25年9月16日受付開始 JAL監修 ノンテクニカルスキル習得を目指すオリジナルプログラム

株式会社スカイピーク

産業ドローン分野における人材育成と新規事業を手がける株式会社スカイピーク（本社 : 東京都渋谷区、代表取締役 : 高野耀、以下「スカイピーク」）は、2025年9月16日より新たな講習コース「CRM（Crew Resource Management）基礎コース」の受付を開始します。本コースは、ドローンの安全運航に不可欠なノンテクニカルスキルに焦点を当てた本格的プログラムで、日本航空株式会社（以下「JAL」）監修のもとスカイピークが教材を開発しました。スカイピークは、産業ドローンの運航事業者やオペレーターの更なる安全意識とスキル向上による人材育成を推進します。

■背景・経緯

ドローンの産業利用が全国で拡大し、遠隔・自動運航の実装が本格化する中、確かな安全運航は、社会の信頼を得る上で益々重要な位置付けとなっています。

こうした背景を踏まえ、弊社は航空安全をリードするJALと連携し、自動化の未来に必須となる安全運航の知見を体系的に学ぶ新たな研修サービスを開始します。

本研修は、JAL監修のもと、航空安全の根幹であるCRMやTEM（Threat & Error Management）の考え方を、ドローン運航の実務シーンに即して学べる国内でも数少ないプログラムです。航空機事故とその対応の歴史を踏まえつつ、有人航空機の知見を無人航空機ユーザー向けに最適化した点も特徴です。弊社は本研修の提供を通じ、高度な安全意識と知識を持つ人材の育成を支援すると共に、技術と意識の両面からドローン業界全体の安全意識の向上に貢献して参ります。

■講習概要

本コースは、ドローンを活用する事業者の方々や、レベル3/3.5飛行による遠隔自動航行を導入するケース（物流、河川巡視、インフラ点検、警備etc,）など、幅広い方の安全運航に必要な知見習得を目指す内容となります。そのため社内での安全意識の向上や、事故/インシデントの未然防止と再発防止に寄与する内容となっています。

【本講座の3つの特徴】

- 国内でも珍しい安全教育：国内でも数少ないCRMやTEMを学べる内容となっており、安全運航の維持に向けて学習します。- CRM概念と実務シーン理解：CRMの概念説明のみでなく、実際の飛行業務を想定した例に沿って学ぶことで受講生の理解度を高めます。- JAL監修の専門コース：有人航空機ベースでの安全分野における知見と豊富な運航実績を有するJAL監修のプログラムです。

※JALの監修対象は、CRM及びTEMに関連する内容となります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58867/table/30_1_e21b11c9752cae227f5fdf4f82dbff83.jpg?v=202509160129 ]

※講習実施は、2025年10月15日以降からとなります。

※上記内容は、2025年9月現在の情報となります。

■お問合せ窓口

サービス内容の詳細やお見積もりを検討している方は、お気軽にお問い合わせください。

受講申込み、ご相談はこちら :https://japandronelicense.com/inquiry/（TEL：03-6682-1969 / Mail info@skypeak.jp）

■代表コメント

株式会社スカイピーク 代表取締役 高野 耀

産業ドローンの活用が全国で広がる中、安全に対する意識向上が今まさに求められています。リスクを予測し、適切な管理や判断をするスキルは、遠隔自動航行など高度な飛行形態において特に重要です。レベル3/3.5飛行やドローンポートなど自動化への取組みも増えている中で「ノンテクニカルスキル」について網羅的に学ぶ機会の提供は少ない現状です。自動化の未来を支える次世代人材の育成に向けて、スカイピークはパートナー企業の皆さまと連携して、新たなドローン運用に挑戦する方々を支援してまいります。

＜会社概要＞

社名：株式会社スカイピーク

設立：2017年5月19日

代表取締役：高野 耀

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア41F

事業内容：産業用ドローンの教育・人材育成事業／導入支援・運用代行事業／コンサルティング事業

WEBサイト：https://japandronelicense.com/

会社紹介動画：https://youtu.be/xRxoyGsqv8Q