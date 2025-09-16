大好きなナルトの誕生日を誰よりも早くお祝いしたい！ ニジゲンノモリ『忍里ナルトバースデー2025 前夜祭』

株式会社ニジゲンノモリ

兵庫県淡路島にある「ニジゲンノモリ アニメ淡路島公園」のアトラクション「NARUTO＆BORUTO 忍里」では、10月10日のナルトの誕生日を祝して、9月より6つの企画でナルトの誕生日を祝う『忍里ナルトバースデー2025』を開催いたします。

そして今回、新たな特別企画として、誕生日前日の10月9日17時～19時にて『忍里ナルトバースデー2025 前夜祭』を開催いたします。前夜祭では、最難関イベント「中忍試験」の1次試験を実施し、全ての〇×クイズを正解した方に、ナルトとの「個別撮影会」参加券をプレゼントいたします。今回の「個別撮影会」では、前夜祭限定での撮影スポットを選択することができ、「あ・んの門」や「ラーメン一楽」、「九喇嘛（くらま）」を背景にした写真を撮影することができます。

さらに！前夜祭だからこそできる、ミッションラリー「地の巻」のタイムアタックイベントも開催！3位以上に入賞された方には、記念に「NARUTO＆BORUTO 忍里」オリジナルノベルティをプレゼント！

いよいよ、年に1度のナルトのためのお祭りが始まります！ナルトの大切な日をお祝いするためにファンが集う1日限定イベントで、世界中のナルトファンと一緒に忘れられない夜を過ごしましょう！

■『忍里ナルトバースデー2025 前夜祭』 概要

開催日：

2025年10月9日（木）17時00分～19時00分

内容：

１.中忍試験 1次試験「〇×クイズ」

アニメでナルトが挑戦した「中忍試験」を再現。前夜祭特別バージョンとして、第1の試練（〇×クイズ）を開催。全てのクイズに正解した方には、ナルトとの「個別撮影会」参加券をプレゼントいたします。

２.ナルトと「個別撮影会」

“うずまきナルト”とのスペシャルグリーティングを開催。1組ずつ、ナルトと一緒に記念写真を撮影できます。前夜祭限定で、通常は「火影岩前」でのみの撮影だったところを、「あ・んの門」、「ラーメン一楽」、「九喇嘛（くらま）」を含めた4か所から自由に撮影ポイントを選択でき、この日だけしか撮影できない1枚をお撮りいただけます

３.ミッションラリー「地の巻」タイムアタック

夕暮れとなり、来場者が落ち着いたタイミングに初めて開催するタイムアタックイベント。「地の巻」エリアを舞台に、与えられた指示通りにいち早く印を集める任務に挑戦いただきます。任務完了の可否とクリア時間の合算により順位を決定し、3位以上に入賞された方には「NARUTO＆BORUTO 忍里」オリジナルノベルティをプレゼント。

その他、オープニングアクトやプロジェクションマッピングショーなども開催。

場所：

ニジゲンノモリ「NARUTO＆BORUTO 忍里」火影岩前

料金：無料 ※別途入場チケットが必要になります。

入場チケット：

下記URLよりご購入ください

https://www.asoview.com/channel/tickets/duOraKkAKT/

URL：https://nijigennomori.com/naruto_shinobizato/?utm_campaign=pr

(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ

■株式会社ニジゲンノモリ 概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/128966/table/519_1_278924cc3198c52610a34244622d65c9.jpg?v=202509160129 ]