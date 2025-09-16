こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
中国アニメ「シンデレラ・シェフ ～萌妻食神～」吹替版が日本に初上陸！
中国アニメ「シンデレラ・シェフ ～萌妻食神～」吹替版は、2025年10月1日よりdアニメストア、ABEMAで先行配信開始！
【どんなアニメ？】
現代のグルメ雑誌編集者として働く料理一家の娘・葉佳瑶（イエ・ジアヤオ）は、ある日突然、ひょんなことから大昔へとタイムスリップ。目を覚ますと、なんと山賊・夏淳于（シア・チュンユー）の“花嫁”になっていた。正体不明の花嫁に警戒する夏淳于。しかし、葉佳瑶の突き抜ける明るさと凄腕の絶品料理が、少しずつ彼の心をほどいていく。甘酸っぱい古代中華風グルメ＆ラブコメアニメ。
【その他】
・中国最大級のオンライン小説・漫画プラットフォームを運営する閲文グループのネット小説サイト「閲文·起点読書」で発表された小説『萌妻食神』（原作者：紫伊281）からアニメ化された作品。
・ビリビリでは2018年より中国で配信が開始され、3期合わせて1.6億回を超える再生回数を記録。
・同名の実写ドラマも2018年より配信されております。
