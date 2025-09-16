中国アニメ「シンデレラ・シェフ ～萌妻食神～」吹替版が日本に初上陸！

イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」）は中国大手総合エンタメプラットフォームであるビリビリ（英語名：bilibili）が制作したアニメ「シンデレラ・シェフ～萌妻食神～」（原作名：萌妻食神）の日本語吹替版について、当社が配信権を獲得し、2025年10月1日よりdアニメストア、ABEMAにて配信を開始し、その他の動画配信プラットフォームにおいても順次展開予定です。