中国アニメ「不死身な僕の日常」吹替版、日本初上陸！

イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」）は中国大手総合エンタメプラットフォームであるビリビリ（英語名：bilibili）が制作したアニメ「不死身な僕の日常」（原作名：仙王的日常生活）の日本語吹替版について、当社が配信権を獲得し、2025年10月1日よりdアニメストア、ABEMAにて配信を開始し、その他の動画配信プラットフォームにおいても順次展開予定です。









【どういうアニメ？】修練を積んで仙人になれる世界において、あまりにも巨大な霊力を持つ少年・王令（ワン・リン）は、密かに力を封じて高校へ入学。目立たず平穏な日々を望むも、彼のところには次々と騒動が舞い込む。思わぬ展開が巻き起こる、一風変わった学園アニメ。