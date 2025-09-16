こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
中国アニメ「不死身な僕の日常」吹替版、日本初上陸！
イマジニア株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長 兼 CEO 澄岡和憲、以下「当社」）は中国大手総合エンタメプラットフォームであるビリビリ（英語名：bilibili）が制作したアニメ「不死身な僕の日常」（原作名：仙王的日常生活）の日本語吹替版について、当社が配信権を獲得し、2025年10月1日よりdアニメストア、ABEMAにて配信を開始し、その他の動画配信プラットフォームにおいても順次展開予定です。
詳しい配信内容は下記ご覧ください
・公式ホームページ https://chinaentame.com/hujiboku/
・公式Ｘ https://x.com/China_anime7
【どういうアニメ？】
修練を積んで仙人になれる世界において、あまりにも巨大な霊力を持つ少年・王令（ワン・リン）は、密かに力を封じて高校へ入学。目立たず平穏な日々を望むも、彼のところには次々と騒動が舞い込む。思わぬ展開が巻き起こる、一風変わった学園アニメ。
【アニメで出る「修仙」（しゅうせん）とは？】
超能力/法術/仙術を得るために、自分を鍛えて仙人になる訓練のこと。物語の中では、テクノロジーと仙術や霊力などが並行して存在している。「科学で修仙」という時代を描いている。
【その他】
・中国最大級のオンライン小説・漫画プラットフォームを運営する閲文グループのネット小説サイト「閲文·起点読書」で発表された小説『仙王的日常生活』（原作者：枯玄）からアニメ化された作品。
・ビリビリでは2020年から2024年までシリーズ4期分が中国で配信し。4期合わせて16.3億回を超える再生回数を記録。
