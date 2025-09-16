ラマン分光法市場、CAGR6.1%で拡大し2031年には542百万米ドルへ
YH Research株式会社（東京都中央区）は、最新の調査レポート「グローバルラマン分光法のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2025」を、2025年9月16日に発行しました。ラマン分光法市場の現状と構造を多角的に捉え、製品定義や分類、用途、産業チェーンを起点に、業界の技術進化やコスト構造、規制動向までを網羅的に分析しています。
加えて、世界各地域の供給・需要動向、主要企業の事業展開、消費者動向の変化など、将来の市場を左右する重要な要素にも焦点を当てています。企業が新規参入戦略を立てる上でのインサイトを提供するとともに、既存の参入者の競争優位性強化に貢献することを目的としています。
グローバルラマン分光法市場の成長予測
YH Researchの調査では、2025年から2031年にかけて、ラマン分光法の世界市場は年平均成長率（CAGR）6.1%％で拡大を続けると予測されています。2024年には約366百万米ドルだった市場規模は、2025年には387百万米ドルに達し、2031年には542百万米ドル規模に成長する見込みです。この成長は、技術革新や需要の高まり、産業構造の変化といった要因に後押しされています。
1．ラマン分光法紹介
ラマン分光法とは、物質にレーザー光などの単色光を照射した際に生じるラマン散乱光（入射光と異なる波長の散乱光）を測定し、その強度や波長の変化から分子の振動・回転状態や結合構造などの情報を非破壊的に解析する分光分析手法です。
2．市場のセグメンテーションと分析フレーム
本レポートでは、以下の4つの軸に基づき市場を詳細に分析しています：
【企業別分析】
Horiba、 Thermo、 Renishaw、 B&W Tek、 Bruker、 Kaiser Optical、 WITec、 Ocean Insight、 Smiths Detection、 JASCO、 Agilent Technologies、 TSI、 Real Time Analyzers、 Zolix、 Sciaps、 GangDong
・売上高、販売量、市場シェアを比較しながら、各社の競争ポジションや戦略の特徴を明らかに。
・企業別に地域展開・製品ポートフォリオ・研究開発動向なども掲載。
【製品別分析】
Immersion Mode、 Stand-off Mode
・製品カテゴリ別に、市場規模・価格動向・販売数量を精緻に分析。
・高成長が見込まれる製品タイプに関する洞察も提供。
【用途別分析】
Biology and Medicine、 Food and Health、 Industrial、 Others
・用途ごとの市場規模や利用トレンド、成長率を可視化。
・各アプリケーション分野での導入課題や今後の拡張可能性も併せて検討。
【地域別分析】
対象地域：
- 北米（米国、カナダ、メキシコ）
- 欧州（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア、その他の欧州地域）
- アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域）
- 南米（ブラジル、その他の南米地域）
- 中東・アフリカ
・各地域における市場規模、成長速度、消費動態、競合企業の展開を比較・分析。
本レポートは、グローバル市場の理解を深めたい経営層・戦略企画部門・投資家・業界研究者にとって、不可欠なリファレンスとなるはずです。
レポートの無料サンプルをご希望の方は、以下のリンクより詳細をご確認ください：https://www.yhresearch.co.jp/reports/812895/raman-spectroscopy
3．【総目録】
第1章：グローバルおよび中国におけるラマン分光法の製品範囲、販売量・売上・平均価格、市場の成長機会、課題、最新動向、政策環境を包括的に解説。
第2章：世界の主要ラマン分光法企業（2020～2025年）の市場シェア、売上、販売量、平均価格および業界ランキングを分析。
3．【総目録】
第1章：グローバルおよび中国におけるラマン分光法の製品範囲、販売量・売上・平均価格、市場の成長機会、課題、最新動向、政策環境を包括的に解説。
第2章：世界の主要ラマン分光法企業（2020～2025年）の市場シェア、売上、販売量、平均価格および業界ランキングを分析。