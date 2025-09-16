【大丸下関店】2026年大丸のおせち、9月19日(金)監修者のおせちを少量ずつ詰めた「おためしおせち」数量限定販売！おせち店頭承りは10月1日(水)開始!!

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸下関店では、10月1日(水)から店頭で2026年おせちのご注文承りを開始いたします。また大丸・松坂屋オンラインストアでは、先行して9月19日(金)14時からご注文承りを開始いたします。

【おせちオンラインご注文承り】2025年9月19日(金)14時→12月22日(月)10時

https://www.daimaru-matsuzakaya.jp/osechi/

【大丸下関店おせち店頭承り】

2025年10月1日(水)10時→12月22日(月)、10時→18時※最終日17時

大丸下関店地階おせち料理承りコーナー

監修者のおせちを少量ずつ詰めた「おためしおせち」／2026年新作おせちの一部献立をひと足お先におためし、9月19日(金)150個を限定販売

おせちを購入する前に味見をしたいというお客様の声にお応えし、大丸・松坂屋の特別企画のおせちの中から素材・味を少量ずつお味見いただけるよう、バイヤーが厳選した14品を詰め合わせました。

売上No.1の料理研究家 大原千鶴さん監修おせちをはじめ、人気料理研究家や有名店の料理人による監修おせちを合わせて、6種類の2026年新作おせちの一部献立をひと足お先にご試食いただけます。

名だたる監修者が手がけた、珠玉の品々をひと箱に。自慢の味を少しずつおためしください。

商品名：大丸・松坂屋のおためしおせち

価格：1080円(税込)

販売日：2025年9月19日(金)10時～なくなり次第終了いたします。

販売場所：大丸下関店 地階特設会場

限定数：150個 ※お1人様2個限り

大丸松坂屋のおためしおせち大丸・松坂屋のおためしおせち大丸・松坂屋のおためしおせち お品書き

◎ソムリエ 田崎真也監修 Le Menu 22 plats

合鴨モモ肉のコンフィ・マッシュルームのボルドレーズ・白インゲン豆 カスレ風

◎京天神 野口店主 野口大介監修 和風おせち二段

たけのこミートソース

◎料理研究家 大原千鶴監修 和風 三段 口福おせち 午

揚げ高野豆富の山椒煮・ホタテ黄身煮

◎京ぎをん 浜作主人 森川裕之監修 和風おせち 二段

鶏味噌松風・キングサーモン柚庵焼・手毬餅

◎酒場詩人 吉田類監修 おつまみ玉手箱2026

〈岡村かまぼこ〉さくら（天ぷら）・サーモントラウトとかぶのマリネ・ムール貝オイル漬

◎ソムリエ料理家 石橋絵理監修 “えり”すぐり おつまみアソート

黒毛和牛ローストビーフ・セロリとキャベツのラぺ

大丸下関店のおせち店頭承りは10月1日(水)から、地階にて

大丸下関店のおせち料理の店頭承り期間・場所：10月1日(水)→12月22日(月)、10時→18時・地階おせち料理承りコーナー

取り扱い点数：145点

ご来店お渡し日・場所：12月31日(水)11時→16時・6階おせち料理お渡しコーナー

【下関/大津】和風おせち二段重(14.0×21.0×5.0cm 2人用・28品) 税込18,000円［限定100個］【下関/古串屋】旭 三段重(21.0×21.0×6.0cm 3～4人用・34品) 税込40,000円［限定30個］【下関/日和庵】美食の和欧風創作おせち(26.0×26.0×10.5cm 4～5人用・26品) 税込35,056円［限定30個］

