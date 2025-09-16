白金系抗がん剤の世界市場2025年、グローバル市場規模（シスプラチン、カルボプラチン、オキサリプラチン、ネダプラチン）・分析レポートを発表
2025年9月16日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「白金系抗がん剤の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、白金系抗がん剤のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、白金系抗がん剤市場の世界規模は2023年に15億8,650万米ドルと評価され、2030年には18億2,360万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率は2.0%と見込まれています。
白金系抗がん剤は「プラチナ製剤」とも呼ばれ、がん治療に用いられる化学療法薬です。
シスプラチン、オキサリプラチン、カルボプラチンなどが代表的で、全世界で化学療法を受けるがん患者の約半数に使用されています。既存薬に加え、新しい候補薬の開発も進められています。
世界の製薬市場は2022年に1兆4,750億米ドル規模に達し、今後6年間で年平均5%成長が見込まれています。化学薬品市場は2018年の1兆50億米ドルから2022年には1兆940億米ドルへ拡大し、バイオ医薬品市場は2022年に3,810億米ドルに達すると予測されています。市場成長の背景には、医療需要の増加、技術革新、慢性疾患の増加、民間および政府による資金拡大、研究開発の活発化などがあります。
ただし、厳格な規制、研究開発コストの上昇、特許切れといった課題も存在します。さらにCOVID-19により、ワクチン開発やサプライチェーン強化の重要性が明確になり、製薬企業には柔軟な対応力が求められています。
________________________________________
主要企業の分析
白金系抗がん剤市場の主要企業には Sanofi-Aventis、Yakult Honsha、Dr Reddy's Laboratories、Sun Pharmaceutical、Teva、Fresenius Kabi、Hospira （Pfizer）、Mylan、Taj Pharmaceuticals、Jiangsu Hengrui Medicine、Nanjing Pharmaceutical Factory、Jiangsu Aosaikang Pharmaceutical、Qilu Pharmaceutical、Hisun Pharmaceutical、Luoxin、Lingnan Pharmacy、Hansoh Pharma などが含まれます。
これらの企業は、研究開発力や製品ポートフォリオの多様性、国際的な販売網を武器に市場での競争力を維持しています。特にアジアの製薬企業は生産能力の強化とコスト競争力で存在感を示しており、欧米大手企業は臨床試験や特許戦略で優位性を確保しています。
________________________________________
競争環境
競争状況の分析では、売上数量、収益、世界市場シェアを基に主要企業の競合関係が整理されています。ジェネリック薬の普及に伴い価格競争が激化している一方、革新的治療法の開発が差別化要因となっています。製品の品質、安全性、供給体制が競争力の重要な基盤であり、各社は提携や買収を通じて市場拡大を図っています。
________________________________________
地域別市場動向
地域分析によると、北米と欧州は安定した成長を続けており、政府の施策やがん治療への高い関心が市場を支えています。臨床試験の実施環境や規制の透明性が市場発展の追い風となっています。アジア太平洋地域では中国が中心的役割を果たし、旺盛な国内需要、政策支援、生産基盤の強化により世界市場をリードしています。日本やインド、韓国も主要な成長市場として注目されています。南米や中東・アフリカ地域でも医療アクセスの改善に伴い市場拡大の余地があります。
________________________________________
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「白金系抗がん剤の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、白金系抗がん剤のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、白金系抗がん剤市場の世界規模は2023年に15億8,650万米ドルと評価され、2030年には18億2,360万米ドルに達すると予測されています。予測期間中の年平均成長率は2.0%と見込まれています。
白金系抗がん剤は「プラチナ製剤」とも呼ばれ、がん治療に用いられる化学療法薬です。
シスプラチン、オキサリプラチン、カルボプラチンなどが代表的で、全世界で化学療法を受けるがん患者の約半数に使用されています。既存薬に加え、新しい候補薬の開発も進められています。
世界の製薬市場は2022年に1兆4,750億米ドル規模に達し、今後6年間で年平均5%成長が見込まれています。化学薬品市場は2018年の1兆50億米ドルから2022年には1兆940億米ドルへ拡大し、バイオ医薬品市場は2022年に3,810億米ドルに達すると予測されています。市場成長の背景には、医療需要の増加、技術革新、慢性疾患の増加、民間および政府による資金拡大、研究開発の活発化などがあります。
ただし、厳格な規制、研究開発コストの上昇、特許切れといった課題も存在します。さらにCOVID-19により、ワクチン開発やサプライチェーン強化の重要性が明確になり、製薬企業には柔軟な対応力が求められています。
________________________________________
主要企業の分析
白金系抗がん剤市場の主要企業には Sanofi-Aventis、Yakult Honsha、Dr Reddy's Laboratories、Sun Pharmaceutical、Teva、Fresenius Kabi、Hospira （Pfizer）、Mylan、Taj Pharmaceuticals、Jiangsu Hengrui Medicine、Nanjing Pharmaceutical Factory、Jiangsu Aosaikang Pharmaceutical、Qilu Pharmaceutical、Hisun Pharmaceutical、Luoxin、Lingnan Pharmacy、Hansoh Pharma などが含まれます。
これらの企業は、研究開発力や製品ポートフォリオの多様性、国際的な販売網を武器に市場での競争力を維持しています。特にアジアの製薬企業は生産能力の強化とコスト競争力で存在感を示しており、欧米大手企業は臨床試験や特許戦略で優位性を確保しています。
________________________________________
競争環境
競争状況の分析では、売上数量、収益、世界市場シェアを基に主要企業の競合関係が整理されています。ジェネリック薬の普及に伴い価格競争が激化している一方、革新的治療法の開発が差別化要因となっています。製品の品質、安全性、供給体制が競争力の重要な基盤であり、各社は提携や買収を通じて市場拡大を図っています。
________________________________________
地域別市場動向
地域分析によると、北米と欧州は安定した成長を続けており、政府の施策やがん治療への高い関心が市場を支えています。臨床試験の実施環境や規制の透明性が市場発展の追い風となっています。アジア太平洋地域では中国が中心的役割を果たし、旺盛な国内需要、政策支援、生産基盤の強化により世界市場をリードしています。日本やインド、韓国も主要な成長市場として注目されています。南米や中東・アフリカ地域でも医療アクセスの改善に伴い市場拡大の余地があります。
________________________________________