医薬品用ガラスバイアル及びアンプル 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2025－2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年09月11に「医薬品用ガラスバイアル及びアンプル市場調査レポート：2025－2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。医薬品用ガラスバイアル及びアンプルに関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
医薬品用ガラスバイアル及びアンプル市場の概要
医薬品用ガラスバイアル及びアンプル市場に関する当社の調査レポートによると、医薬品用ガラスバイアル及びアンプル市場規模は 2035 年に約 120 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2024 年の 医薬品用ガラスバイアル及びアンプル市場規模は約 83億米ドルとなっています。医薬品用ガラスバイアル及びアンプル に関する市場調査レポートでは、市場は 2025－2035 年の予測期間中に約 3.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、医薬品用ガラスバイアル及びアンプル市場の成長は、公的及び個人の医療費支出の増加によるものです。2023年には、米国におけるガラスバイアルで供給される注射薬に対するMedicareの償還額は、特殊生物製剤の成長拡大に牽引され、200億米ドルを超えると予想されています。患者が1回の治療につき支払う年間自己負担額は約1,000米ドルです。この傾向は、滅菌ガラス包装に依存する高度で高コストな生物製剤療法への世界的な推進によって推進されています。
医薬品用ガラスバイアル及びアンプルに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/pharmaceutical-glass-vials-and-ampoule-market/86379
医薬品用ガラスバイアル及びアンプルの市場調査では、慢性疾患患者数の増加により市場シェアが拡大することが明らかになっています。ドイツでは、2025年には4.5百万人以上の患者が注射療法を必要とすると予想されており、慢性疾患の増加と高齢化の進展により、2018年と比較して25％増加すると見込まれています。これにより、滅菌ガラスバイアルとアンプルの需要が大幅に増加しています。
しかし、政府による価格統制により、世界の医薬品用ガラスバイアル及びアンプル市場の成長が鈍化する可能性があります。当社の市場調査によると、2023年には、SGD Pharmaはヨーロッパのさまざまな地域で厳しい価格制約に直面し、収益性が制限されていることがわかりました。この状況に対応するため、同社はフランスとドイツの医療機関と提携し、費用対効果が高く持続可能なガラスバイアルを開発しました。これにより、市場での受け入れが15％増加します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329630&id=bodyimage1】
医薬品用ガラスバイアル及びアンプル市場セグメンテーションの傾向分析
医薬品用ガラスバイアル及びアンプル市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、医薬品用ガラスバイアル及びアンプル の市場調査は、製品タイプ別、材質別、容量別、アプリケーション別、エンドユーザー別と地域別に分割されています。
医薬品用ガラスバイアル及びアンプル市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-86379
