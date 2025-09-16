ダイナミック心電図レコーダー市場規模予測：2031年には1161百万米ドルに到達へ
2025年9月15日に、QYResearch株式会社は「ダイナミック心電図レコーダー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2025～2031」の調査レポートを発表しました。本報告書は、ダイナミック心電図レコーダーの世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、ダイナミック心電図レコーダーの市場規模を、2020年から2031年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．ダイナミック心電図レコーダー市場概況
2024年におけるダイナミック心電図レコーダーの世界市場規模は、660百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）8.5%で成長し、2031年までに1161百万米ドルに達すると予測されている。
ダイナミック心電図レコーダーは、患者の日常生活中における心電図を長時間（24～72時間）連続記録する装置で、不整脈や虚血性心疾患の診断に用いられます。小型・軽量化が進み、装着による生活への影響が少なく、長期データ取得が可能です。近年はワイヤレス通信やクラウド解析機能を備えたモデルが増え、遠隔診療やAIによる自動診断支援が拡大しています。心疾患の早期発見と管理の重要性が高まる中で、今後も成長が続く市場です。
２．ダイナミック心電図レコーダーの市場区分
ダイナミック心電図レコーダーの世界の主要企業：GE Healthcare、 Baxter （Hill-Rom）、 Philips Healthcare、 Spacelabs Healthcare、 NIHON KOHDEN、 Schiller、 Applied Cardiac Systems、 VectraCor、 BORSAM、 Scottcare、 Bi-biomed、 Beijing Healthme、 Zoncare、 Edan、 Recare、 Heal Force、 Ensense Biomedical、 THOTH、 Zhengxin Technology、 Lifeon Medical
上記の企業情報には、ダイナミック心電図レコーダーの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
ダイナミック心電図レコーダー市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Portable Type、 Patch Type、 Other
用途別：Hospitals、 Clinics、 Others
また、地域別にダイナミック心電図レコーダー市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1234632/dynamic-ecg-recorder
【総目録】
第1章：ダイナミック心電図レコーダーの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）
１．ダイナミック心電図レコーダー市場概況
2024年におけるダイナミック心電図レコーダーの世界市場規模は、660百万米ドルと予測され、2025年から2031年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）8.5%で成長し、2031年までに1161百万米ドルに達すると予測されている。
ダイナミック心電図レコーダーは、患者の日常生活中における心電図を長時間（24～72時間）連続記録する装置で、不整脈や虚血性心疾患の診断に用いられます。小型・軽量化が進み、装着による生活への影響が少なく、長期データ取得が可能です。近年はワイヤレス通信やクラウド解析機能を備えたモデルが増え、遠隔診療やAIによる自動診断支援が拡大しています。心疾患の早期発見と管理の重要性が高まる中で、今後も成長が続く市場です。
２．ダイナミック心電図レコーダーの市場区分
ダイナミック心電図レコーダーの世界の主要企業：GE Healthcare、 Baxter （Hill-Rom）、 Philips Healthcare、 Spacelabs Healthcare、 NIHON KOHDEN、 Schiller、 Applied Cardiac Systems、 VectraCor、 BORSAM、 Scottcare、 Bi-biomed、 Beijing Healthme、 Zoncare、 Edan、 Recare、 Heal Force、 Ensense Biomedical、 THOTH、 Zhengxin Technology、 Lifeon Medical
上記の企業情報には、ダイナミック心電図レコーダーの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
ダイナミック心電図レコーダー市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Portable Type、 Patch Type、 Other
用途別：Hospitals、 Clinics、 Others
また、地域別にダイナミック心電図レコーダー市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1234632/dynamic-ecg-recorder
【総目録】
第1章：ダイナミック心電図レコーダーの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2020～2031）