長期高校留学や海外大学進学のリアルが分かる！「先輩の話が聞ける！ワオ高・留学体験談」

教養探究で哲学・科学・経済を学べる通信制高校・学校法人ワオ未来学園ワオ高等学校（本校所在地：岡山県岡山市、校長：平田強）は、9月～12月に月1回、「先輩の話が聞ける！ワオ高・留学体験談」をオンラインで開催いたします。ワオ高校グローバルコースは、オーストラリアへの長期高校留学やアメリカ・マレーシアなどの海外大学進学を目指すコースで、毎年多数の実績を挙げており、今回のイベントでは現在留学中の生徒や卒業生、これから留学に向かう生徒のリアルな話を聞くことができます。初回開催は9月20日（土）10：30～12：00です。

○日時：2025年９月20日（土）10：30～12：00

2025年10月25日（土）10：30～12：00

2025年11月22日（土）10：30～12：00

2025年12月20日（土）10：30～12：00

○対象：留学に興味のある中学生、高校生、保護者

○参加形態：オンライン（バーチャルキャンパス)

○ 申込はこちらのURLもしくはQRコードから

https://study-abroad.wao.ed.jp/event/student-stories/(https://study-abroad.wao.ed.jp/event/student-stories/)

【注目ポイント】

■長期高校留学を決めた理由や留学生活が分かる！

■通信制高校ならではのメリットが分かる！

■海外大学進学がもっと身近に感じられる！

【ワオ高校グローバルコースの概要】

長期高校留学と海外大学進学を目指すプログラムをオンラインで提供しています。通信制高校の特長を生かして留年せずに長期留学ができるシステムを備え、海外大学進学時のカウンセリングや出願支援などの留学エージェント機能に加え、英語トレーニングまでワンストップで提供しているのも他校にはない強みです。

ワオ高校のMission

豊かな教養と正しい心をもって自らの幸福を求め、社会に貢献する人を育てる。

ワオ高校のVision

哲学で自分の軸をつくり、未来を切り拓くことを、世の中の当たり前にする。

ワオ高校のValue- 約50年「学びの感動」を追求したワオ・コーポレーションの理念- 対話を重ね、哲学を学び、主体的に考える力を養う- 進学、留学、起業など、 個々の未来を実現するサポート体制- 全国の個性豊かな仲間とつながるバーチャルキャンパス- オンラインでひろがるリアルで深まる、効果的な学習スタイルワオ高校では、なぜ「哲学」を学ぶのか

多様性や変化に富んだこの時代では、絶対の正解が与えられることはありません。だからこそ、豊かな教養と柔軟な発想をもって、これからの社会を作り上げていく力が必要になります。「哲学」は、人間の営みについて「普遍妥当」な定義を求めて、「考える」ということを磨き続ける言語ゲームです。今生きている社会を、哲学的な見方で見つめなおすことで、今見えている世界が全く違ったものに見え、身近な社会問題も新たな視点で捉えなおすことができるようになります。高校生のうちに、そんな「目を開く」体験をしてほしいという思いで、対話を繰り返し、とことん「考える」授業を展開しています。

ワオ高校ならオンラインとリアルで学びが深まる

通信制高校であるワオ高校では、オンラインとリアルの良さを生かした学びができます。全国どこからでもオンラインでつながるバーチャルキャンパスで、日々のホームルームや朝活などの共同学習、学内イベントなどを日々開催し、遠隔地の生徒や教職員が対話を深めています。岡山・東京・大阪のキャンパスには「通学コース」があり、専属コーチが一人ひとりサポートしながら学習リズムを整え、プログラミングや英会話も実践します。さらに、 47都道府県・500校舎以上の「個別指導Axis（アクシス）」に通うことでで学習サポートが受けられる「個別指導コース」では、大学入試対策から学び直しまで個別最適化で全力サポートします。

ワオ高校 バーチャルキャンパスワオ高校 岡山本校ワオ高校 東京飯田橋キャンパスワオ高校 大阪梅田キャンパス47都道府県・500校舎以上 個別指導Axis

