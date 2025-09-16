スチールコード調査レポート：市場規模、シェア、動向、予測2025-2031
耐久性と構造強化を支える高機能素材
スチールコードは、高炭素鋼の細い金属ワイヤーを束ね、ブラスや亜鉛などで被覆した後、撚り合わせて形成された強化用コードである。その基本構造は、複数本の高張力鋼線を束ねることで引張強度と耐疲労性を確保し、被覆層によってゴムとの結合性や耐腐食性が向上されている点が特長である。物理的性質としては、高い引張力、耐摩耗性、耐熱性、繰り返し変形への耐性を兼ね備え、特に耐久性と信頼性を重視される用途において不可欠な素材である。タイヤ補強材としての伝統的用途に加え、複合材料や繊維と組み合わせたモジュール的応用例も増加しており、構造設計上の柔軟性もスチールコードの価値を高めている。
自動車からインフラまで支える産業基盤素材
スチールコードは、主に自動車用ラジアルタイヤの補強に用いられるほか、コンベヤーベルトやホース補強、産業用ベルト、建設材など多岐にわたる産業用途に採用されている。こうした用途の広がりを背景に、「グローバルスチールコード市場の成長2025-2031」では、年平均成長率（CAGR）5.4％、2031年には市場規模が79.77億米ドルに達する見通しとされている。この見通しは、自動車産業における電動化や重量・耐久性の高度化、インフラ整備の進展といった社会的要請がスチールコード需要を強く後押ししていることを示すものである。
図. スチールコード世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329604&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329604&id=bodyimage2】
図. 世界のスチールコード市場におけるトップ17企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、スチールコードの世界的な主要製造業者には、Jiangsu Xingda、Bekaert、Jun Ma Group、Daye Shares、Zenith Steel Group、Shougang Century、Bridgestone、Hyosung、ArcelorMittal、Henan Hengxingなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約65.0%の市場シェアを持っていた。
信頼性・機能進化が競争力を左右する要素
競争優位性の源泉は、まず圧倒的な引張強度と疲労耐性にある。高張力合金や高精度撚り技術により、極端な荷重変動にも耐える性能が要求されるタイヤ用途への適合性が強みである。さらに、腐食防止コーティングや耐熱処理の進化、ナノレベルコーティングによる寿命延長、省エネルギー型製造プロセスなど、技術的進化が続いている。安定供給の観点では、主要素材メーカーによる長期調達ネットワークや製造品質保証体制が高い参入障壁となっており、その点において信頼性が高い。将来的には、AIによる品質モニタリングや生産最適化、EV向け軽量高張力コードの開発が競争の中心課題となるであろう。
スチールコード産業は、単なる補強材供給にとどまらず、自動車・輸送・建設など製造業の信頼性・安全性・環境性能を支える戦略素材として再定位されつつある。EV時代の重量増加と走行耐久性への要求、大型インフラの老朽化対策など、スチールコードには通常材料では対応できない信頼性確保の役割が求められている。また、リサイクル性や低エミッション生産への期待が高まり、環境性能を意識した製品開発が進行中である。こうした中、スチールコードは産業構造の変革とともに、新たな価値を創造する素材として、その存在感を高めつつある。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Normal Tensile （NT）
High Tensile （HT）
Super Tensile （ST）
Ultra Tensile （UT）
用途別セグメント：
Passenger Car Radials （PCR）
Truck and Bus Radials （TBR）
Off-The-Road Radials （OTR）
Others
会社概要
LP Informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
お問い合わせ先｜LP Information
日本語公式サイト：https://www.lpinformation.jp
グローバルサイト：https://www.lpinformationdata.com
電子メール：info@lpinformationdata.com
配信元企業：LP Information Co.,Ltd
スチールコードは、高炭素鋼の細い金属ワイヤーを束ね、ブラスや亜鉛などで被覆した後、撚り合わせて形成された強化用コードである。その基本構造は、複数本の高張力鋼線を束ねることで引張強度と耐疲労性を確保し、被覆層によってゴムとの結合性や耐腐食性が向上されている点が特長である。物理的性質としては、高い引張力、耐摩耗性、耐熱性、繰り返し変形への耐性を兼ね備え、特に耐久性と信頼性を重視される用途において不可欠な素材である。タイヤ補強材としての伝統的用途に加え、複合材料や繊維と組み合わせたモジュール的応用例も増加しており、構造設計上の柔軟性もスチールコードの価値を高めている。
自動車からインフラまで支える産業基盤素材
スチールコードは、主に自動車用ラジアルタイヤの補強に用いられるほか、コンベヤーベルトやホース補強、産業用ベルト、建設材など多岐にわたる産業用途に採用されている。こうした用途の広がりを背景に、「グローバルスチールコード市場の成長2025-2031」では、年平均成長率（CAGR）5.4％、2031年には市場規模が79.77億米ドルに達する見通しとされている。この見通しは、自動車産業における電動化や重量・耐久性の高度化、インフラ整備の進展といった社会的要請がスチールコード需要を強く後押ししていることを示すものである。
図. スチールコード世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329604&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329604&id=bodyimage2】
図. 世界のスチールコード市場におけるトップ17企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、スチールコードの世界的な主要製造業者には、Jiangsu Xingda、Bekaert、Jun Ma Group、Daye Shares、Zenith Steel Group、Shougang Century、Bridgestone、Hyosung、ArcelorMittal、Henan Hengxingなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約65.0%の市場シェアを持っていた。
信頼性・機能進化が競争力を左右する要素
競争優位性の源泉は、まず圧倒的な引張強度と疲労耐性にある。高張力合金や高精度撚り技術により、極端な荷重変動にも耐える性能が要求されるタイヤ用途への適合性が強みである。さらに、腐食防止コーティングや耐熱処理の進化、ナノレベルコーティングによる寿命延長、省エネルギー型製造プロセスなど、技術的進化が続いている。安定供給の観点では、主要素材メーカーによる長期調達ネットワークや製造品質保証体制が高い参入障壁となっており、その点において信頼性が高い。将来的には、AIによる品質モニタリングや生産最適化、EV向け軽量高張力コードの開発が競争の中心課題となるであろう。
スチールコード産業は、単なる補強材供給にとどまらず、自動車・輸送・建設など製造業の信頼性・安全性・環境性能を支える戦略素材として再定位されつつある。EV時代の重量増加と走行耐久性への要求、大型インフラの老朽化対策など、スチールコードには通常材料では対応できない信頼性確保の役割が求められている。また、リサイクル性や低エミッション生産への期待が高まり、環境性能を意識した製品開発が進行中である。こうした中、スチールコードは産業構造の変革とともに、新たな価値を創造する素材として、その存在感を高めつつある。
レポート概要
タイプ別セグメント：
Normal Tensile （NT）
High Tensile （HT）
Super Tensile （ST）
Ultra Tensile （UT）
用途別セグメント：
Passenger Car Radials （PCR）
Truck and Bus Radials （TBR）
Off-The-Road Radials （OTR）
Others
会社概要
LP Informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
お問い合わせ先｜LP Information
日本語公式サイト：https://www.lpinformation.jp
グローバルサイト：https://www.lpinformationdata.com
電子メール：info@lpinformationdata.com
配信元企業：LP Information Co.,Ltd
プレスリリース詳細へ