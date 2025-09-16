【参加募集／無料】10月開催 Netflix＆VIPO共催「Netflix Respect Training」

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

特定非営利活動法人映像産業振興機構（略称：VIPO［ヴィーポ］、理事長：松谷孝征、東京都中央区）では、グローバルな視野を持ち国内外で活躍できるプロデューサー、監督、脚本家など業界プロフェッショナルを育成する場として「VIPO Film Lab」を運営しています。

昨年度から続き、日本のエンターテインメント業界の労働環境改善に向けた取り組みとしてNetflixが実施している「Respect Training（リスペクト・トレーニング）」を広く多くの方に認知していただくために、映像作品の制作に直接関わらない方々も参加できるかたちでVIPOとNetflixとの共催にて実施いたします。昨年度は約300名の方にご参加いただき、大変好評をいただきました。



コンテンツ業界に従事されていて、「Respect Training（リスペクト・トレーニング）」を受講したことがない方はどなたでも無料で参加可能ですので、この機会にぜひご参加ください。

★リスペクト・トレーニングとは

リスペクト・トレーニングは、Netflixが開発したワークショップ型のトレーニングです。クオリティの高い作品を手掛けるにあたり、スタッフやキャストが安心して働くことができ、作品づくりに集中できることが大切であるという考えのもと、作品の制作に携わるすべての人が「リスペクト」を共通認識として持つことを目的としています。同じ職場で一緒に働くメンバーが相互に「リスペクト」のフィルターを通して接する「思考の筋力」を鍛えることで、心理的安全性が高まり、誰もが安心して能力を発揮できる職場環境づくりに貢献します。映像業界を含む幅広い業界、団体にトレーニングを提供するピースマインド（Netflixオフィシャルパートナー）の専任講師がトレーナーを務めます。

★講師紹介

田中秀憲（たなか ひでのり）氏

ピースマインド株式会社 組織支援コンサルティング部

スーパーバイザー（公認心理師・産業カウンセラー）



リスペクト・トレーニングの立ち上げ当初からNetflix社と連携、コンテンツ・ファシリテーションなどの進化に中心的に携わる。本トレーニングの登壇実績多数。

【専門分野】

リスペクト・トレーニング、ストレス・マネジメント、ラインケア、ハラスメント防止、コミュニケーションスキル、リーダーシップ、チームビルディング、キャリア形成、能率向上、マインドフルネス など

トレーニングの参加お申込はこちら :https://www.vipo.or.jp/news/45762/◆「Respect Training（リスペクト・トレーニング）」開催概要 ◆

【日 時】

・10/15（水）13:30～15:00／16:30～18:00

・10/22（水）13:30～15:00／16:30～18:00

※4回とも同じ内容（講義60分＋Q&A30分）となります。

※各回15分前に受付開始予定です。



【会 場】

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）ホールR

中央区築地４-１-１東劇ビル2階［MAP(https://www.vipo.or.jp/about/access/)］



【参加対象】

コンテンツ業界で働く、リスペクト・トレーニングを受講したことのない方



【参加費】無料



【定 員】各回40名



【申込締切】原則として各回前日のAM10：00を申込み締め切りとしますが、

定員になり次第締切となります。



【申込みにあたっての注意事項】

※Netflixのリスペクト・トレーニングを受講したことのない方が対象です。

※一人一回のみ、参加可能です。（全回同じ内容です）

※受講された方には「Respect trainingバッジ」を差し上げます。

※講義後にアンケートへのご回答をお願いしております。

★今後の開催予定（開催月の約一か月前から募集を開始する予定です）

・12/10（水）13:30～15:00

・12/10（水）16:30～18:00

【お問い合わせ】

特定非営利活動法人映像産業振興機構（VIPO）

セミナー事務局

e-mail: seminar@vipo.or.jp

※お問い合わせの際は、件名に「リスペクト・トレーニング」とご記載ください。