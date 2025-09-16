バリ島の教育機関、芸術祭で上映決定！「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」海外へ渡る、徳丸新作氏プロデュース！
アームレスリング元日本王者でパワー系アクション俳優の大東賢が監督・主演を務め、奈良市観光大使・怪談師で俳優の徳丸新作氏が闇の組織ゴッハイ（誤配）の最高幹部として務める異色の新風アクション映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』がインドネシア、バリ島の教育機関である学校とバリ島芸術祭で上映される事が決定しました。
プロデューサーの徳丸新作氏がインドネシアのバリ島、カランガッサム県アステカダルマ学校とギャニャール県ヤピナティン学校を訪問しました。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」は２０２６年８月のバリ島芸術祭映像部門で上映されることになります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329598&id=bodyimage1】
プロデューサーの徳丸新作氏はカランガッサム県の学校アステカダルマ、そしてギャニャール県の学校ヤピナティンを訪問し、会談を行い、学校上映が正式決定！ 記念植樹と映画プレートを設置しました。
特撮コメディ映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」（大東賢監督作品）は、バリ島のサラダに欠かせないローカル果物「クドンドン」の苗木を記念植樹。
その他、上映が決定した「Lotus」（高山旭監督）は、バリ島最大の果実がなるナンカ（ジャックフルーツ）の木を門前に上映決定の記念植樹。
監督名と作品名入りのプレートも設置され、世界最大級40kgにもなる果実の木が、未来への記念碑となりました。
さらに、徳丸新作氏の初監督作「誰が自分を裁くのか」にはサンキスと言うミカンの木を記念植樹しました。
学校への寄贈両校に 寄付金100万ルピア と給食用の米・卵・麺・インスタントカップ麺各300食分を贈呈。子供たちとの交流も深まり、笑顔と笑い声に包まれました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329598&id=bodyimage2】
再会の喜び１校目は徳丸新作氏がプロデューサーをつとめた「仮面忍者ニシダー」（山口まさかず監督作品）に出演してくれた当時小学生だった子供たちが、今や高校生となって迎えてくれました。
2校目では…学校でした殺陣ショーや体験イベントを覚えていてくれて、懐かしい再会に感激しました。
映画の力を実感言葉も国境も越えて、映画が子供たちに夢と笑顔を届ける――時代劇の侍も、特撮のヒーローものも大人気！記念植樹の瞬間、歓声と拍手が響き渡りました。
「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」 「Lotus」 「誰が自分を裁くのか」全てが学校上映とバリ島芸術祭映像部門での上映決定です！
このように、徳丸新作氏は笑顔と感動で今回のバリ島での訪問を述べていました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329598&id=bodyimage3】
